Con siete cirugías en centros privados arranca programa para reducir mora quirúrgica

San Pedro Sula, Honduras.

El programa para reducir la mora quirúrgica en Honduras comenzó a dar los primeros resultados en San Pedro Sula, donde siete pacientes que llevaban meses e incluso más de un año en lista de espera finalmente fueron intervenidos en centros privados. La doctora Sara Milla, de la subdirección de Gestión de Pacientes del hospital Mario Catarino Rivas, informó que el viernes se realizaron las primeras cirugías como parte del plan impulsado por la Secretaría de Salud, que busca descongestionar los hospitales públicos del país. Cuatro procedimientos se efectuaron el viernes y tres este martes. De acuerdo con Milla, la mayoría de las intervenciones se llevaron a cabo en el hospital Cemesa, mientras que uno de los pacientes fue operado en Porsalud, ambos en la Ciudad Industrial. La doctora explicó que la lista de espera en el Mario Rivas asciende actualmente a 1,261 pacientes, de los que 767, equivalente al 61%, están en mora, es decir que tienen más de 90 días aguardando una cirugía. En ese sentido, señaló que se trata de una problemática acumulada durante años, marcada por la alta demanda de pacientes y retos persistentes tanto de personal como equipo médico, que han dificultado reducir la mora pese a los esfuerzos internos.

Detalló que para la primera fase del programa, el Mario Rivas proporcionó una lista de 36 pacientes, seleccionados bajo criterios como el tiempo de espera, edad, estado cardiovascular y la condición general de salud, con el fin de minimizar riesgos durante las intervenciones. Las cirugías realizadas hasta ahora han sido de carácter ambulatorio, es decir, que no requieren hospitalización prolongada. Entre ellas figuran hernioplastías, procedimientos urológicos y colecistectomías. En cuanto a las áreas con más demanda, Milla dijo que justamente Urología concentra la mayor cantidad de pacientes en mora en el Rivas, con más de 400 casos, muchos relacionados con patologías prostáticas o procedimientos que requieren equipo especializado. Mientras que en cirugía general, las colecistectomías figuran entre los procedimientos más demandados. No obstante, el centro solo cuenta con dos torres laparoscópicas en funcionamiento, lo que limita el número de cirugías que pueden realizar al día.

Otra de las limitantes es la falta de equipo médico, insumos y personal. La doctora señaló que, aunque el hospital cuenta con 11 quirófanos, no todos pueden operar en jornadas extendidas debido a la escasez de anestesiólogos, enfermeras e instrumentistas. Milla expresó que ve con optimismo la implementación del programa, ya que representa una oportunidad para muchos pacientes que han esperado durante meses. Señaló que, más allá del lugar donde se realicen los procedimientos, la prioridad son los pacientes. Agregó que, conforme avancen los días, esperan aumentar el ritmo de las intervenciones, que se amplíe el número de pacientes beneficiados y se fortalezca la coordinación con el nivel central.

Cabe recordar que la mora quirúrgica a nivel nacional asciende a unos 16,000 pacientes, según datos oficiales de la Secretaría de Salud. Ante este escenario, el presidente Nasry Asfura impulsó la puesta en marcha de un programa orientado a reducir los tiempos de espera, articulando esfuerzos con el sector privado.