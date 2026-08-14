Presidente del Génesis revela sorpresas tras alianza entre HCH, DIEZ y GOTV

Honduras.

El dirigente confirmó que todo está listo para el esperado encuentro frente al conjunto de Puerto Cortés. “Arrancamos mañana a las 3 de la tarde en el Roberto Suazo Córdova. Y vamos a enfrentar al Platense de Puerto Cortés”, señaló Sánchez, quien espera que el escenario deportivo pueda vivir una jornada especial con la presencia de los aficionados.

Sánchez reconoció que la estrategia de mantener en secreto el acuerdo generó una gran expectativa entre los aficionados y destacó el anuncio realizado por HCH durante la mañana de este viernes. “Había que crear expectativas, lo hicieron muy bien ustedes, lo hizo muy bien Eduardo Maldonado . Y hoy HCH lo anunció en horas de la mañana. Es un boom, las redes fueron una locura, a mí me preguntaban, pero no podía comentar nada sobre esta alianza estratégica”, expresó.

El presidente del Génesis FC, Gustavo Sánchez, habló en exclusiva con DIARIO LA PRENSA sobre la expectativa que ha generado la alianza estratégica entre HCH y DIARIO DIEZ (GO TV) para la transmisión del partido entre Génesis y Platense , que se disputará este sábado 15 de agosto a las 3:00 de la tarde en el Estadio Roberto Suazo Córdova.

Además del atractivo futbolístico, Génesis FC ha preparado una serie de premios para quienes asistan al compromiso. El presidente del club adelantó que habrá rifas durante la jornada y una motocicleta será sorteada al finalizar el encuentro.

“Hay muchas sorpresas mañana de premios. Mañana a las 12 del mediodía va a estar abierto. Van a haber varias rifas: una motocicleta al final del partido. Se va a rifar una tablet, camisetas oficiales del equipo y electrodomésticos. Todo se hará entre las personas que adquieran sus boletos”, explicó el máximo dirigente del equipo.

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Sánchez también recordó la campaña anterior, en la que el equipo se quedó cerca de disputar la gran final, situación que elevó las expectativas para el nuevo torneo. “El año pasado nosotros quedamos con un buen sabor de boca, quedamos a un gol de la final, nos enfrentamos al Motagua, pero al final la plantilla se impuso. Quedamos picados, renovamos al profesor Fernando Mira, un técnico muy profesional”, comentó.

El presidente reveló que el club realizó diez incorporaciones y apostó también por jóvenes futbolistas. “Se decidieron hacer diez incorporaciones, ahora tenemos un plantel de lujo. Tenemos una plantilla muy rígida. Esperamos ganar contra Platense, queremos llegar a liguilla”, manifestó. Asimismo, destacó la confianza que existe en el trabajo de Fernando Mira y aseguró que el entrenador cuenta con libertad para tomar decisiones futbolísticas.

“Es una exigencia enorme, la vara está alta. Hicimos una inversión importante, trajimos chicos de buen nivel, hicimos debutar a ocho jóvenes. Obviamente le dimos prioridad al profesor Fernando Mira. Estamos bien, estoy feliz con el equipo que tenemos. Yo no influyo en el equipo, conozco poco técnicamente hablando de fútbol. Mira tiene la libertad del mundo”, afirmó Sánchez.

Finalmente, el dirigente explicó que el proyecto del Génesis va más allá del primer equipo y busca desarrollar talento en diferentes categorías y países. “Génesis tiene primera división, cuatro categorías en Liga Mayor, Liga Femenil, tenemos academias en La Paz y Tegucigalpa. Acabamos de lanzar una academia en Estados Unidos, en Virginia. Tenemos a otros chicos en España y otros en New Jersey. Queremos encontrar ese talento en diferentes partes del mundo”, dijo. Además, invitó a conocer La Paz y destacó sus tradiciones: “La Paz es mucho más que fútbol. El paceño es muy amable, cariñoso y cordial. Recibe al visitante como que fuera un amigo. En noviembre se celebra la Feria Patronal de La Paz. Hay muchas familias por generaciones que han pasado por la elaboración. Tenemos muchos lugares para visitar”.