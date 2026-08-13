Centros educativos ya conocen su orden para los desfiles patrios en SPS

San Pedro Sula, Honduras

Las autoridades educativas y municipales, junto con representantes de las fuerzas vivas de San Pedro Sula, oficializaron el orden de participación de los centros educativos que formarán parte de los desfiles patrios de 2026. Las actividades se desarrollarán los días 13, 14 y 15 de septiembre, con la participación de estudiantes de prebásica, educación básica y media. Uno de los principales anuncios es el retorno de los desfiles a su ruta histórica, con el recorrido central del 15 de septiembre desde las inmediaciones de Diario LA PRENSA hasta el Estadio Francisco Morazán, donde se realizará el cierre de las festividades. Los niños de educación prebásica serán los encargados de abrir las celebraciones patrias el domingo 13 de septiembre.

El recorrido iniciará en las instalaciones de Diario LA PRENSA y finalizará en la Plaza de las Banderas, en una jornada dedicada a los más pequeños. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El lunes 14 de septiembre será el turno de los centros de educación básica. Las autoridades encabezarán el inicio de la jornada, seguido de la participación especial del Instituto Municipal de Educación Especial (IMDEE). Encabeza la lista los Centros de Educación Básica Gubernamental y No Gubernamental Primero de Febrero, seguido del Enmanuel, República de Choloma, Campamento de Judá, Luis Landa, Liceo Militar de Honduras, Angélica Garay, Presentación Centeno, Dionisio de Herrera, Light and Vision, San Juan Bosco, Galileo, Petronila Barrios, Liceo Morazánico, José Cecilio del Valle, Rafael Leonardo Callejas, White Dove, Adventista, CEB Ramón Rosa, El Porvenir, Ramón Rosa Alvarenga, San José V y Pablo Menzel. El martes 15 de septiembre se desarrollará la jornada principal de las fiestas patrias, con la participación de más de 30 institutos de educación media.

El desfile contará además con la presencia de dos bandas invitadas de Colombia, la escolta del Liceo Militar y un espectáculo especial de bandas. De acuerdo con Suyapa Coto Enamorado, directora municipal de Educación de San Pedro Sula, una de las agrupaciones colombianas se integrará al José Trinidad Reyes (JTR) al final del recorrido. “El 15 desfilamos todos en el centro con todos los poderes. El alcalde encabeza el desfile acompañado de dos bandas invitadas de Colombia y la escolta del Liceo Militar”, explicó Coto Enamorado.

El orden oficial de los institutos de educación media para el desfile del 15 de septiembre será encabezado por el Kiddy Kat - Morazzanni, seguido del María Auxiliadora, José Trinidad Reyes, República de Honduras, Primero de Mayo, Pablo Menzel, San Juan Bosco, CEMNG Liceo Militar de Honduras, Monte Gerizim, Evangélico Superación, Acasula Carmen Castro, Centro Técnico Hondureño Alemán, Jesús de Nazareth, Evangélico Bethel, Tecnológico Sampedrano, Wea International Institute, Don Bosco, IHER Sede #9, Salomón King, INTAE, Luis Bográn, Elim School, San Ángel, CEMG Eusebio Fiallos, San Vicente de Paúl, Liceo Morazánico, Rey Jesús, CEMNG Light and Vision, Tecnológico Las Vegas y Cristo Rey. Las autoridades municipales y educativas informaron que continúan afinando los detalles de logística para el ingreso al Estadio Francisco Morazán y el desarrollo de las actividades de cierre.