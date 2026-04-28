Desfiles volverán a su recorrido histórico y proyectan cierre en el Morazán con paracaidistas

San Pedro Sula, Honduras

Los desfiles del 15 de septiembre en San Pedro Sula retomarán su recorrido histórico este año, según anunció el director de la Dirección Departamental de Educación de Cortés, Rafael Rodríguez Bonilla, tras una reunión sostenida con autoridades municipales. Rodríguez, en entrevista con LA PRENSA, puntualizó que la decisión responde al interés de rescatar la ruta tradicional que por años caracterizó esta celebración cívica en el centro de la ciudad y que fue modificada por las autoridades educativas en 2025.​​​​

Explicó que dentro de la propuesta se contempla la posibilidad de incluir paracaidistas que puedan aterrizar en el estadio como parte del espectáculo cívico, lo que daría un elemento novedoso a la jornada de los desfiles patrios. “Queremos hacer algo novedoso, casi el mismo show que se hace en Tegucigalpa, que también se pueda ver aquí”, expresó Rodríguez, al aclarar que esta propuesta aún se encuentra en fase de planificación y deberá estructurarse formalmente a partir del mes de junio, cuando se definan los detalles del programa.

Alianza estratégicas de Educación

Durante el encuentro, también se abordaron temas de cooperación institucional entre la Dirección Departamental de Educación y la municipalidad, con el objetivo de fortalecer el apoyo a los procesos educativos, certificaciones de colegios técnicos y el impulso de proyectos cívicos a través del comité correspondiente. Rafael Rodríguez destacó que existe un interés común por trabajar de manera articulada en favor de la educación y el civismo en la ciudad. Otro de los puntos tratados fue la invitación al municipio para integrarse a la Plataforma de Municipios Campeones por la Educación, iniciativa que promueve la inversión local en el sistema educativo mediante apoyo técnico, logístico y de recursos para los centros escolares. Rafael explicó que esta plataforma será presentada oficialmente este próximo 6 de mayo durante la visita de la ministra de educación Arely Argueta a la ciudad de San Pedro Sula y donde se le rendirá informe de los 100 primeros días de Gobierno.

Matrícula escolar