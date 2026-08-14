Maldonado tras alianza HCH, GOTV y DIEZ: "Esto no es para dividir, es para impulsar"

Tegucigalpa, Honduras.

"Bueno, en primer lugar, gracias al señor Gustavo Sánchez, que a través de él hemos logrado iniciar esta otra etapa que esperamos, en el nombre de Dios, salgamos bien. Gracias porque él ha sido una pieza clave", manifestó el director y dueño de HCH.

Maldonado explicó que la iniciativa busca fortalecer a los equipos de diferentes regiones del país y generar mayor respaldo para el fútbol hondureño. En ese sentido, destacó la importancia de que los aficionados apoyen a los clubes de sus departamentos y zonas.

El director y dueño de HCH, Eduardo Maldonado , confirmó una nueva etapa en materia de transmisiones deportivas tras concretarse una alianza con Grupo OPSA para llevar a los aficionados los partidos del Génesis FC. El empresario agradeció al señor Gustavo Sánchez , a quien señaló como una pieza clave para hacer posible este proyecto.

El empresario también confirmó que la transmisión del Génesis FC forma parte de este nuevo proyecto y adelantó que existe otro club con el que las conversaciones están bastante avanzadas. Se trata del Independiente de Siguatepeque, equipo que también podría contar con las transmisiones de HCH y Grupo OPSA.

"Bueno, pues, quiero agradecer porque yo he estado conversando con el señor Gustavo Sánchez y creo que él le puede oficializar o confirmar que nosotros vamos a transmitir el equipo. Estamos ya también en este proceso ya casi oficial con el equipo Independiente de la zona central de Honduras, de Siguatepeque, y quien más quiera", expresó Maldonado.

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La intención, según explicó, no es generar divisiones, sino impulsar a los clubes y brindarles herramientas para que tengan mayor exposición. Maldonado incluso planteó que en el futuro cada departamento pueda contar con un canal que acompañe y promueva a sus equipos y otras actividades deportivas.

"Esto no es para dividir, esto es para impulsar más bien que cada equipo tenga su, ojalá que un día llegáramos a ti, compañero Alex, Claudia y Carolina y don Gustavo Sánchez, que un día cada departamento tuviese su canal que lo impulsara a su equipo, y no solo el equipo, sino de fútbol, sino cualquier otra actividad deportiva", agregó.

El dueño de HCH también adelantó que los aficionados podrán disfrutar de una propuesta diferente durante las transmisiones, con contenido especial antes y después de los partidos. Además, dejó entrever que habrá regalos y sorpresas para quienes acompañen a sus equipos desde la pantalla.

"El amigo Gustavo Sánchez creo que iba a anunciar también algún regalo, porque esto va a ser distinto, ambiente antes y ambiente después de cada partido, que el pueblo como tal celebre sin pleitos, sin nada, los éxitos de su equipo, y también aceptar que no todo el tiempo es ganar, sino que también a veces empata y se pierde", comentó.

Maldonado aprovechó el anuncio para destacar el respaldo de Grupo OPSA y elogiar especialmente el trabajo de DIARIO DIEZ, El Heraldo, LA PRENSA y GOTV, resaltando la importancia que tienen estos medios en la cobertura deportiva y en las plataformas digitales del país. También reconoció el papel de Rodrigo Canahuati durante el proceso.

"Estoy contento de reiterarles que HCH sigue siendo el canal cien por ciento de noticias, agradecer a los amigos de esta enorme empresa de TV y Diario Diez, que es el canal, diría yo, o es el periódico, o el suplemento, como usted quiera, más completo de deportes en el país. Quiero reconocer que Rodrigo Canahuati ha sido una pieza clave para todo este proceso", señaló.

Finalmente, Eduardo Maldonado aseguró que esta alianza representa una nueva etapa y expresó su deseo de que en el futuro exista mayor apertura para las transmisiones deportivas, incluso cuando juegue la Selección de Honduras. Su propuesta es que los aficionados tengan la posibilidad de elegir en qué canal desean seguir los partidos.

"Soy de los que creo que aspiramos, no sé si don Gustavo Sánchez, que me están escuchando, están de acuerdo, aspiramos que cuando juegue la selección, todos podamos ser partícipes de los derechos para transmitir, y que cada quien haga lo suyo, para que el televidente escoja en qué canal quiere ver, por ejemplo, un partido de la selección", concluyó Maldonado.