Suspenden licencias a choferes de carga por pruebas antidopaje positivas

San Pedro Sula,Honduras

Un total de 20 conductores de equipo pesado se quedaron sin licencias de conducir tras dar positivo en pruebas toxicológicas realizadas durante operativos ejecutados en distintos puntos del valle de Sula. La medida forma parte de una estrategia de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (Dnvt), en coordinación con el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (Ihtt), para disminuir los accidentes de tránsito en las principales carreteras del norte del país. Las brigadas de control fueron desplegadas en sectores estratégicos con alta circulación de rastras, camiones de carga y unidades de transporte público en el departamento de Cortés. Durante las inspecciones sorpresa, los agentes practicaron pruebas de dopaje y alcoholemia, detectando el consumo de sustancias prohibidas en al menos dos decenas de operadores.

El subcomisionado Jairo Ramos, jefe regional de Vialidad, explicó que conducir vehículos de gran tonelaje bajo los efectos de drogas o alcohol representa un alto riesgo para la seguridad vial, debido al impacto que puede generar un accidente con este tipo de unidades.

Ramos detalló que los conductores sorprendidos bajo los efectos de sustancias ilícitas enfrentan la suspensión temporal o definitiva de la licencia de conducir, dependiendo de la gravedad de la infracción y si existe reincidencia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, las autoridades aplican multas administrativas que pueden superar los 15,000 lempiras, tanto al conductor como a la empresa propietaria de la unidad, conforme a lo establecido en la normativa vigente. El jefe policial indicó que durante los operativos también se detectó que varios motoristas no portaban su licencia de conducir, por lo que se procedió a la retención de los vehículos hasta que las empresas asignaran un conductor debidamente acreditado.

Como parte de las inspecciones, los agentes verifican las condiciones mecánicas de las unidades y el cumplimiento de las medidas de seguridad exigidas para la circulación del transporte pesado. Las autoridades informaron que los controles antidopaje, alcoholemia e inspecciones continuarán de manera aleatoria y permanente en los principales accesos de San Pedro Sula y municipios del valle de Sula.