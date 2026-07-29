La DNVT va tras más de 200,000 conductores con multas sin pagar: la deuda es millonaria

San Pedro Sula,Honduras

Más de 200,000 conductores mantienen multas de tránsito pendientes de pago en Honduras, lo que representa una deuda superior a 700 millones de lempiras, informó la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). Lenin Morel, comisionado y director de la DNVT, explicó que las sanciones impagas corresponden al período comprendido entre 2013 y 2026, y advirtió que la mora representa un importante impacto económico para la institución. Entre las infracciones más frecuentes figuran el exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol, no portar un casco certificado en motocicleta y circular sin licencia de conducir.

Morel también informó que durante el pasado fin de semana nueve personas fallecieron en accidentes de tránsito registrados en distintos puntos del país, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer el cumplimiento de la Ley de Tránsito. El funcionario indicó que la DNVT analiza nuevas estrategias para mejorar el pago de las sanciones, entre ellas el fortalecimiento de los controles tecnológicos, la implementación de fotomultas y otros mecanismos que incentiven a los conductores a ponerse al día con sus obligaciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En San Pedro Sula, el subcomisionado Jairo Ramos informó que durante los operativos nocturnos y de fin de semana se decomisan, en promedio, hasta 400 licencias de conducir por diversas infracciones a la Ley de Tránsito. Asimismo, detalló que estos operativos dejan un promedio de 1,733 multas mensuales, reflejando la alta incidencia de conductores que incumplen la normativa vial.

Ramos señaló que existe un grupo de conductores que acumula múltiples infracciones sin cancelar las sanciones correspondientes, una situación que representa pérdidas económicas para el Estado y evidencia el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Tránsito.

El jefe policial agregó que, como parte de las nuevas brigadas de control desarrolladas entre el 20 y el 27 de julio, la DNVT impuso 206 infracciones por distintas faltas cometidas por conductores en ese período.