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La DNVT va tras más de 200,000 conductores con multas sin pagar: la deuda es millonaria

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte informó que las sanciones pendientes se acumulan desde 2013. La institución analiza fortalecer los controles tecnológicos

  • Actualizado: 29 de julio de 2026 a las 16:36 -
  • Laura Amaya
La DNVT va tras más de 200,000 conductores con multas sin pagar: la deuda es millonaria

Más de 200 mil conductores mantienen multas de tránsito sin pagar, una mora que supera los L700 millones, según datos de la DNVT.

 Foto:Hector Paz/LA PRENSA
San Pedro Sula,Honduras

Más de 200,000 conductores mantienen multas de tránsito pendientes de pago en Honduras, lo que representa una deuda superior a 700 millones de lempiras, informó la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

Lenin Morel, comisionado y director de la DNVT, explicó que las sanciones impagas corresponden al período comprendido entre 2013 y 2026, y advirtió que la mora representa un importante impacto económico para la institución.

Entre las infracciones más frecuentes figuran el exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol, no portar un casco certificado en motocicleta y circular sin licencia de conducir.

Cada fin de semana, los operativos nocturnos de la DNVT en San Pedro Sula sancionan a más de 400 conductores con multas o esquelas por distintas infracciones, informó el subcomisionado Jairo Ramos.

Cada fin de semana, los operativos nocturnos de la DNVT en San Pedro Sula sancionan a más de 400 conductores con multas o esquelas por distintas infracciones, informó el subcomisionado Jairo Ramos.

 (Foto: Cortesía)

Morel también informó que durante el pasado fin de semana nueve personas fallecieron en accidentes de tránsito registrados en distintos puntos del país, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer el cumplimiento de la Ley de Tránsito.

El funcionario indicó que la DNVT analiza nuevas estrategias para mejorar el pago de las sanciones, entre ellas el fortalecimiento de los controles tecnológicos, la implementación de fotomultas y otros mecanismos que incentiven a los conductores a ponerse al día con sus obligaciones.

En San Pedro Sula, el subcomisionado Jairo Ramos informó que durante los operativos nocturnos y de fin de semana se decomisan, en promedio, hasta 400 licencias de conducir por diversas infracciones a la Ley de Tránsito.

Asimismo, detalló que estos operativos dejan un promedio de 1,733 multas mensuales, reflejando la alta incidencia de conductores que incumplen la normativa vial.

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Ramos señaló que existe un grupo de conductores que acumula múltiples infracciones sin cancelar las sanciones correspondientes, una situación que representa pérdidas económicas para el Estado y evidencia el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Tránsito.

Las sanciones pendientes de pago corresponden, en su mayoría, a exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol y otras infracciones leves a la Ley de Tránsito.

Las sanciones pendientes de pago corresponden, en su mayoría, a exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol y otras infracciones leves a la Ley de Tránsito.

 (Foto:LA PRENSA)

El jefe policial agregó que, como parte de las nuevas brigadas de control desarrolladas entre el 20 y el 27 de julio, la DNVT impuso 206 infracciones por distintas faltas cometidas por conductores en ese período.

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Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a respetar la Ley de Tránsito, conducir con prudencia y evitar conductas que pongan en riesgo la vida de las personas.

Asimismo, exhortaron a quienes mantienen sanciones pendientes a ponerse al día con el pago de sus multas para evitar futuras restricciones y contribuir al fortalecimiento de la seguridad vial en el país.

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Redacción web
Laura Amaya

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