Najar se luce con gol ante Inter Miami de Messi: así fue el tanto del hondureño

Estados Unidos.

¡GOLAZO! El hondureño Andy Nájar sigue demostrando su buen nivel en la MLS y este sábado 15 de agosto se destapó con su primer gol de la temporada, nada más y nada menos que ante el Inter Miami de Lionel Messi.

El catracho cuenta con la confianza de Brian Joseph cy partió en el 11 titular ante las Garzas comandadas por el capitán argentino, quien esta noche también regresó a la titularidad del equipo a días del lamentable fallecimiento de su padre.

Pese a contar con su máxima figura, el Inter Miami sufrió el primer golpe de la noche. En una enorme jugada por parte del Nashville: Saad mandó un enorme centro al área chica y ahí apareció desde atrás el catracho para superar a la defensa.