Luis Palma presente: Lech Poznań golea y eso necesita para avanzar en la Europa League

El Lech Poznań no tuvo piedad y selló con autoridad su boleto a la siguiente ronda de clasificación de la UEFA Europa League. El conjunto polaco goleó 5-0 al KÍ Klaksvík este viernes y, tras haber ganado 1-0 en la ida, se impuso con un contundente 6-0 en el marcador global.
El hondureño Luis Palma fue parte de la fiesta europea del conjunto polaco. El catracho volvió a tener minutos en esta eliminatoria y sumó participación en el segundo encuentro de la serie.
El hondureño Luis Palma arrancó como titular y volvió a sumar minutos importantes con el conjunto polaco en la competición europea. El catracho permaneció sobre el terreno de juego durante 76 minutos, antes de ser reemplazado por Karol Delikat.
Con la goleada de este viernes, el Lech Poznań confirmó su superioridad ante el conjunto de las Islas Feroe y mantiene vivo su objetivo de meterse en la fase de liga de la Europa League.
El equipo polaco había tomado ventaja en la serie gracias al gol de Yannick Agnero en la ida y llegó al compromiso de vuelta con un 1-0 a favor.
La clasificación representa otro paso importante para Palma, quien busca consolidarse como una pieza importante del Lech Poznań en esta nueva temporada europea.
El Lech avanza, Palma sigue sumando experiencia europea y Honduras vuelve a tener presencia en las rondas decisivas del fútbol del Viejo Continente.