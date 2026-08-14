Luis Palma presente: Lech Poznań golea y eso necesita para avanzar en la Europa League

Isla Feroe.

El Lech Poznań no tuvo piedad y selló con autoridad su boleto a la siguiente ronda de clasificación de la UEFA Europa League. El conjunto polaco goleó 5-0 al KÍ Klaksvík este viernes y, tras haber ganado 1-0 en la ida, se impuso con un contundente 6-0 en el marcador global.

El hondureño Luis Palma fue parte de la fiesta europea del conjunto polaco. El catracho volvió a tener minutos en esta eliminatoria y sumó participación en el segundo encuentro de la serie.

El hondureño Luis Palma arrancó como titular y volvió a sumar minutos importantes con el conjunto polaco en la competición europea. El catracho permaneció sobre el terreno de juego durante 76 minutos, antes de ser reemplazado por Karol Delikat.