Onda tropical dejará lluvias en Honduras, pero persiste déficit de agua

Tegucigalpa, Honduras

Las lluvias que dejará una onda tropical este lunes y martes en Honduras serán insuficientes para aliviar la sequía que afecta varias regiones del país, aunque permitirán algunos aportes de agua a los embalses, informó Francisco Argeñal, director de Cenaos.

“Tenemos pronóstico de lluvias para mañana debido al ingreso de una onda tropical. Se van a generar precipitaciones en la mayor parte del país”, pronosticó el especialista.

Las precipitaciones alcanzarán diferentes sectores, entre ellos las zonas sur y central, así como el norte de Tegucigalpa. En los alrededores de la capital se prevén acumulados de entre 10 y 15 milímetros.

“En la zona occidental esperamos acumulados de 20 a 30 milímetros y máximos de hasta 50 milímetros, principalmente en las partes altas de Ocotepeque”, detalló Argeñal.

Las lluvias serán principalmente chubascos de leves a moderados y de corta duración. Algunos episodios podrían extenderse aproximadamente durante media hora.

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“Después tendremos condiciones secas prácticamente hasta finales de la próxima semana. Los remanentes podrían generar algunos chubascos aislados el martes”, informó el entrevistado.

Aunque las precipitaciones permitirán que el agua comience a correr sobre el suelo y generarán algún aporte a los embalses, el beneficio será mínimo frente al déficit acumulado.

“Con acumulados de 5 a 10 milímetros el agua ya corre sobre el suelo, pero será un aporte mínimo. No significa que se vaya a resolver el problema”, consideró Argeñal.

El director de Cenaos señaló que la canícula intensa continuará hasta finales de agosto o principios de septiembre. Posteriormente, se espera una recuperación de las precipitaciones durante septiembre y octubre.

La sequía también mantiene bajo análisis los niveles de las principales fuentes de abastecimiento de las represas La Concepción y Los Laureles, además de la hidroeléctrica Francisco Morazán, conocida como El Cajón.

“Esta situación tiene un fuerte impacto en La Concepción y Los Laureles, y también en El Cajón, porque el río Humuya está recibiendo poca agua”, informó Argeñal.

Ante este escenario, el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) analizará este lunes la situación de las alertas junto con representantes técnicos de Copeco. La evaluación incluirá los resultados del trabajo de campo realizado en 74 municipios, donde se midieron los efectos de la sequía en seguridad alimentaria, producción agrícola, agua para consumo humano y salud.