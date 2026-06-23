Represa El Cajón está en "alerta máxima" ante El Niño y la falta de mantenimiento

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/el-cajon-riesgo-deterioro-sistema-enfriamiento-enee-EE31170455" target="_blank">La Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, conocida como El Cajón, </a>enfrenta un riesgo operativo debido al deterioro de equipos esenciales para su funcionamiento y a la demora en la adquisición de repuestos críticos. Ingenieros han advertido sobre esta situación mediante informes técnicos dirigidos a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee). Además, expertos de distintos sectores consideran que este escenario es preocupante por la importancia de la central para la generación de energía en el país.En este contexto, vuelve a cobrar relevancia el debate sobre la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/reforma-electrica-escision-enee-nuevo-operador-GP30954121" target="_blank">reforma del sector eléctrico</a>. Según especialistas, si una empresa estuviera a cargo exclusivamente de la generación de energía y se rigiera por el derecho común, quedando excluida de la Ley de Contratación del Estado, podría realizar con mayor agilidad las compras necesarias para el mantenimiento y la optimización de la operatividad de las represas.