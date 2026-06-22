Zelaya y Bertetty: ¿Por qué un siglo no les ajustará para pagar delitos por desfalco al IHSS?

Tegucigalpa, Honduras

Mario Roberto Zelaya Rojas, exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y José Ramón Bertetty Osorio, exsubgerente administrativo y financiero de esa institución, acumulan 10 sentencias condenatorias relacionadas con el desfalco del Seguro Social, de acuerdo con información oficial del Ministerio Público. La cifra fue actualizada tras la más reciente condena dictada en el caso denominado “14 Contratos”, en el que ambos fueron sentenciados a nueve años y cuatro meses de reclusión, además del pago individual de una multa de L12,258,454.97.

Con esta resolución, el MP sostiene que los exfuncionarios superan los 100 años de prisión por su responsabilidad en distintas causas ligadas al saqueo del IHSS. En este expediente, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (Unaf) acreditó que entre 2010 y 2013 se suscribieron contratos de obras civiles, eléctricas y mecánicas en el Hospital Regional del Norte y en las clínicas periféricas de Cálpules, en San Pedro Sula, y Torocagua, en Comayagüela. Según el MP, varias obras no fueron ejecutadas, quedaron inconclusas o presentaron deficiencias, pese a desembolsos millonarios con fondos del IHSS. El perjuicio fue estimado en L158.8 millones.

A los exfuncionarios del IHSS ya se les ha procesado por más casos. Por ejemplo, el Programa de Afiliación del Migrante Hondureño en Estados Unidos, por el que Zelaya y Bertetty recibieron 15 años de cárcel; el caso de empresas fachada o de maletín, vinculado al lavado de más de L290 millones; y el caso Constructora JC Maradiaga, también conocido como “Tubería de Cobre”, en el que ambos fueron condenados por fraude, violación de los deberes de los funcionarios y lavado de activos. En el caso JC Maradiaga, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia contra Zelaya, Bertetty y Juan Carlos Maradiaga Ortiz. La investigación estableció que desde la constructora se sobrevaloraron materiales y suministros de cobre, además de anomalías en la compra de una bomba de vacío, y que parte de los fondos fueron transferidos hacia empresas vinculadas a los exfuncionarios. El historial no es idéntico para ambos. En el caso de Bertetty, el MP registra una condena de siete años por cohecho relacionada con la compra sobrevalorada de 10 ambulancias por L13.7 millones. En el caso de Zelaya, acumula condenas particulares como la de 10 años por almacenamiento de armas de guerra y comerciales y otra de 16 años en el expediente “Coimas a Viceministros”, vinculado a sobornos para agilizar pagos de contratos del IHSS.