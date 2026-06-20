Guatemala expone ante La Haya su postura sobre los cayos Zapotillos disputados por Belice y Honduras

Ciudad de Guatemala

Guatemala presentó este viernes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya sus argumentos de fondo para defender sus intereses sobre los cayos Zapotillos, un estratégico archipiélago del Caribe que forma parte de una disputa territorial entre Belice y Honduras.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informó en un comunicado que entregó su declaración escrita dentro del plazo fijado por el tribunal de la ONU, que extendió el límite original a petición de Honduras.

Belice demandó a Honduras ante la CIJ en noviembre de 2022 para determinar quién tiene la soberanía sobre este pequeño archipiélago situado en el golfo de Honduras.

Guatemala, por su parte, pidió intervenir en el caso en diciembre de 2023, sosteniendo que también reclama esos mismos cayos en un procedimiento separado que mantiene contra Belice desde 2019, argumentando que cualquier decisión entre sus vecinos afectaría directamente sus propios intereses jurídicos.