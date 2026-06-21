Policías de escala básica exigen mejoras salariales y apoyo a familias de agentes caídos

Tegucigalpa.

Miembros de la Escala Básica de la Policía Nacional de Honduras hicieron públicas una serie de demandas dirigidas al Estado y a las autoridades competentes, mediante un comunicado en el que solicitan mejores condiciones laborales, apoyo para las familias de agentes fallecidos y una revisión de las tasas de interés aplicadas por el Instituto de Previsión Militar (IPM).

En el documento, difundido el 19 de junio de 2026, los agentes expresan su preocupación por la situación que enfrentan los policías de menor rango, señalando que muchos de ellos arriesgan su vida diariamente sin recibir una compensación acorde a sus funciones.

Entre las principales peticiones figura la creación de mecanismos de apoyo integral para los familiares de policías que han perdido la vida en cumplimiento del deber. Según el comunicado, los hijos y cónyuges de los agentes fallecidos requieren respaldo en áreas como educación, vivienda y atención médica.