Policías de escala básica exigen mejoras salariales y apoyo a familias de agentes caídos

Miembros de la Escala Básica de la Policía Nacional de Honduras hicieron públicas una serie de demandas dirigidas al Estado y a las autoridades competentes, mediante un comunicado en el que solicitan mejores condiciones laborales, apoyo para las familias de agentes fallecidos y una revisión de las tasas de interés aplicadas por el Instituto de Previsión Militar (IPM).
En el documento, difundido el 19 de junio de 2026, los agentes expresan su preocupación por la situación que enfrentan los policías de menor rango, señalando que muchos de ellos arriesgan su vida diariamente sin recibir una compensación acorde a sus funciones.
Entre las principales peticiones figura la creación de mecanismos de apoyo integral para los familiares de policías que han perdido la vida en cumplimiento del deber. Según el comunicado, los hijos y cónyuges de los agentes fallecidos requieren respaldo en áreas como educación, vivienda y atención médica.
Asimismo, los uniformados solicitan un aumento salarial justo y retroactivo, además del cumplimiento de todas las prestaciones laborales establecidas por la ley. En el texto también manifiestan que, a diferencia de otros sectores, consideran que tienen limitaciones para manifestarse públicamente en defensa de sus derechos laborales.
Otro de los puntos planteados se refiere a los préstamos otorgados a través del Instituto de Previsión Militar. Los agentes cuestionan las tasas de interés vigentes y piden una reducción inmediata al 9 %, argumentando que los fondos provienen de los aportes realizados por los propios miembros de la institución.
El comunicado también aborda la necesidad de garantizar equidad salarial entre las diferentes dependencias policiales, señalando que todos los agentes enfrentan riesgos similares en el cumplimiento de sus funciones y, por tanto, deberían recibir un trato remunerativo uniforme.
Además, los policías solicitan una mayor dotación de equipo táctico y programas permanentes de apoyo psicológico para atender el estrés operativo y el impacto emocional que genera la pérdida de compañeros durante el servicio.
Finalmente, la Escala Básica reafirmó su compromiso con el servicio público, la legalidad y la defensa de los derechos humanos, al tiempo que reiteró su llamado a las autoridades para atender las demandas expuestas en el documento.