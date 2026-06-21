Instituto Hondureño de Geología y Minas impulsa legalización de minería artesanal

El Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) puso en marcha una mesa de diálogo con el objetivo de iniciar un proceso nacional de censo y legalización del sector de minería artesanal en Honduras, una actividad de la que dependen decenas de familias en distintas regiones del país.
La iniciativa fue encabezada por Óscar García, director ejecutivo del Inhgeomin quien sostuvo un encuentro con representantes de la minería artesanal y metálica, en el que se abordaron los principales retos que enfrenta este sector productivo.
El proceso se enmarca en una propuesta de instalación de una mesa técnica impulsada desde el Congreso Nacional, orientada al fortalecimiento de una minería artesanal responsable y regulada.
De acuerdo con el funcionario, el sector está integrado por aproximadamente 200 familias que dependen directamente de la minería artesanal, una actividad que, según explicó, se realiza de forma manual y sin el uso de químicos, lo que reduce el impacto ambiental.
García señaló que el Inhgeomin mantiene una política de puertas abiertas, orientada a facilitar trámites y promover el diálogo con organizaciones mineras, gobiernos locales y comunidades.
El objetivo, añadió, es avanzar hacia una minería artesanal ordenada, inclusiva y sostenible, que permita generar ingresos sin comprometer el entorno natural.
Durante el encuentro, el titular de la institución también reconoció que el sector ha enfrentado retrasos históricos en la tramitación de expedientes y permisos, lo que ha limitado su desarrollo.
Según explicó, estos procesos acumulados han quedado rezagados durante años, situación que ahora se busca corregir mediante una gestión más ágil y coordinada.
En ese sentido, Inhgeomin trabaja junto a instituciones ambientales y actores del Poder Legislativo para acelerar la emisión de licencias ambientales y destrabar procesos administrativos pendientes.
García enfatizó que muchas familias hondureñas dependen de esta actividad, por lo que se impulsa una política de minería responsable, con respeto al medio ambiente, las comunidades y el cumplimiento de la ley.
Asimismo, aseguró que la institución no permitirá actividades mineras en zonas protegidas o de alto impacto ambiental, como parte de su enfoque de regulación y control.