Instituto Hondureño de Geología y Minas impulsa legalización de minería artesanal

Tegucigalpa, Honduras.

El Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) puso en marcha una mesa de diálogo con el objetivo de iniciar un proceso nacional de censo y legalización del sector de minería artesanal en Honduras, una actividad de la que dependen decenas de familias en distintas regiones del país. La iniciativa fue encabezada por Óscar García, director ejecutivo del Inhgeomin quien sostuvo un encuentro con representantes de la minería artesanal y metálica, en el que se abordaron los principales retos que enfrenta este sector productivo. El proceso se enmarca en una propuesta de instalación de una mesa técnica impulsada desde el Congreso Nacional, orientada al fortalecimiento de una minería artesanal responsable y regulada.

De acuerdo con el funcionario, el sector está integrado por aproximadamente 200 familias que dependen directamente de la minería artesanal, una actividad que, según explicó, se realiza de forma manual y sin el uso de químicos, lo que reduce el impacto ambiental.