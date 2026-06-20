Zelenski agradece a Asfura el “cambio de rumbo” geopolítico de Honduras

Kiev, Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, agradeció el viernes en Kiev ante el presidente de Honduras, Nasry "Tito" Asfura, el “cambio de rumbo” que el político conservador ha traído al país centroamericano desde su llegada al poder en enero en sustitución de la anterior presidenta, Xiomara Castro, que en 2024 felicitó al presidente ruso, Vladímir Putin, por su victoria en las elecciones.

“Quiero agradecerle personalmente a usted y a su equipo el cambio de rumbo geopolítico de Honduras, y que nos estén apoyando en todos los foros geopolíticos importantes”, dijo Zelenski en una comparecencia ante los medios con Asfura, que se convirtió este viernes en el primer presidente de la historia de Honduras que visita Ucrania.