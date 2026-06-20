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Zelenski agradece a Asfura el “cambio de rumbo” geopolítico de Honduras

El presidente ucraniano calificó la jornada de “muy importante en la historia” de ambos países, y dijo que el viaje de Asfura es “una señal política” para toda Latinoamérica

  • Actualizado: 20 de junio de 2026 a las 15:14 -
  • Agencia EFE
Zelenski agradece a Asfura el “cambio de rumbo” geopolítico de Honduras

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski da la bienvenida al presidente hondureño Nasry Asfura antes de su reunión en Kiev, Ucrania, 19 de junio de 2026.

 SERGEY DOLZHENKO / EFE
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Kiev, Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, agradeció el viernes en Kiev ante el presidente de Honduras, Nasry "Tito" Asfura, el “cambio de rumbo” que el político conservador ha traído al país centroamericano desde su llegada al poder en enero en sustitución de la anterior presidenta, Xiomara Castro, que en 2024 felicitó al presidente ruso, Vladímir Putin, por su victoria en las elecciones.

“Quiero agradecerle personalmente a usted y a su equipo el cambio de rumbo geopolítico de Honduras, y que nos estén apoyando en todos los foros geopolíticos importantes”, dijo Zelenski en una comparecencia ante los medios con Asfura, que se convirtió este viernes en el primer presidente de la historia de Honduras que visita Ucrania.

¿De qué habló el presidente Asfura con Zelenski durante su visita a Ucrania?

El presidente ucraniano calificó la jornada de “muy importante en la historia” de ambos países, y dijo que el viaje de Asfura es “una señal política” para toda Latinoamérica que demuestra la disposición de Ucrania de establecer relaciones fructíferas con todos los países interesados.

Zelenski se ha mostrado confiado en que esta visita de un presidente hondureño inédita en los más de 35 años de independencia ucraniana servirá para dar impulso a las relaciones bilaterales económicas y de otros tipos con un país de una región en la que Rusia ha tenido hasta ahora mucha más influencia que Ucrania.

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Agencia EFE
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