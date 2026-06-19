¿De qué habló el presidente Asfura con Zelenski durante su visita a Ucrania?

Los presidentes hondureño y ucraniano, Nasry ‘Tito’ Asfura y Volodímir Zelenski, acordaron este viernes durante la primera visita a Kiev del mandatario centroamericano trabajar en la posible transferencia a Honduras de tecnologías agrícolas y de drones ucranianos.
“Ucrania tiene tecnología muy importante que nos puede servir para temas de agricultura”, destacó Asfura en una comparecencia ante los medios junto con Zelenski.
El presidente hondureño agregó que la tecnología agrícola de Ucrania, que es una potencia exportadora de grano y otros productos del campo, tiene potencial para proporcionar “una mayor productividad y seguridad alimentaria” a Honduras.
También se refirió a la cuestión el presidente ucraniano, que destacó la vertiente de seguridad de esta posible cooperación tecnológica entre las partes.
Zelenski mencionó entre los posibles aparatos no tripulados que Ucrania podría ofrecer al país centroamericano los drones navales y tecnologías de este tipo para misiones de inteligencia y de control de zonas fronterizas.
El presidente ucraniano también mencionó el interés hondureño en acceder a la experiencia ucraniana en digitalización. “Estamos listos para ayudar en esto”, declaró.
Al llegar a la capital ucraniana el mandatario hondureño rindió junto con Zelenski homenaje a los soldados caídos en la guerra con Rusia, que se encuentra en su quinto año.
Asfura destacó ante su homólogo ucraniano el carácter "guerrero" que está mostrando el pueblo ucraniano para defenderse de la agresión rusa.
"El pueblo ucraniano es un guerrero para defender su territorio, sus principios, sus valores, la libertad, la democracia, sus creencias. Les apoyamos", dijo Asfura en una comparecencia ante los medios junto con Zelenski durante su visita a Ucrania, la primera de un jefe de Estado hondureño.
Asfura viajó ayer jueves a Ucrania acompañado de algunos de sus asesores y de la ministra de Exteriores hondureña, Mireya Agüero.