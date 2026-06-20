Congresistas hondureños viajan a Colombia previo a la segunda vuelta presidencial

COLOMBIA

Una delegación de diputados hondureños viajó a Colombia a pocas horas de celebrarse la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que se definirá al próximo mandatario entre el candidato de izquierda del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y el aspirante de derecha, Abelardo de la Espriella. El grupo está conformado por los diputados Eder Mejía, Roy Cruz, José Jaar, Sandra Colleman, Alejandra Vallecillo, María José Sosa, Iliana Velásquez, Fany Santos, Daisy Andonie, Cinthya Hawit y Sebastián Romero, además de la asesora legislativa Suarmy Torres.

En la comitiva también figuran el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, y el exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, según imágenes publicadas en las redes sociales del Legislativo. De acuerdo con información del Congreso Nacional, la delegación realizó una visita oficial al Congreso de la República de Colombia, en Bogotá, con el propósito de fortalecer los lazos de cooperación interparlamentaria e intercambiar buenas prácticas institucionales. Según el Legislativo hondureño, el encuentro de alto nivel busca generar un acercamiento estratégico que permita conocer de cerca los procesos de funcionamiento administrativo del Congreso colombiano, sus sistemas de votación electrónica y otros temas de la agenda legislativa de interés para ambas naciones. Asimismo, se detalló que los diputados Eder Mejía, Roy Cruz, José Jaar, Alejandra Vallecillo, María José Sosa, Iliana Velásquez, Fany Santos, Daisy Andonie, Cinthya Hawit y Sebastián Romero participaron en mesas de trabajo y recorridos técnicos organizados por las autoridades legislativas colombianas.

