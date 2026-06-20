Diputados hondureños participan en foro parlamentario en Marruecos

MARRUECOS

Una comitiva de diputados hondureños participa en la cuarta edición del Foro Parlamentario Económico de la Región Euromediterránea y del Golfo Árabe, que se desarrolla en la ciudad de Marrakech, Marruecos, con el propósito de intercambiar experiencias y fortalecer la cooperación entre parlamentos de distintas regiones del mundo. La delegación representa al Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México (Foprel Honduras), según informó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, desde el Palacio de Congresos de Marrakech, sede del encuentro internacional.

"Venimos en representación del Foprel Honduras a conocer las buenas experiencias y también estrechar esos lazos de cooperación con diferentes parlamentos del mundo", manifestó Zambrano durante su participación en el cónclave parlamentario. El legislador destacó que el foro constituye una oportunidad para conocer iniciativas exitosas en materia económica y legislativa que puedan servir de referencia para fortalecer el trabajo parlamentario en Honduras y la región. El Foro Económico Parlamentario de Marrakech es considerado un importante espacio de diálogo que reúne a líderes parlamentarios y representantes de diversos países para analizar desafíos comunes e impulsar mecanismos de cooperación en temas económicos y de desarrollo. Durante la cita internacional, los participantes abordan asuntos relacionados con el crecimiento económico, la inversión, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de las relaciones entre los parlamentos de las regiones euromediterránea y del Golfo Árabe.