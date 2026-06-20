Diputados hondureños participan en foro parlamentario en Marruecos

Una comitiva de diputados hondureños participa en la cuarta edición del Foro Parlamentario Económico de la Región Euromediterránea y del Golfo Árabe, que se desarrolla en la ciudad de Marrakech, Marruecos, con el propósito de intercambiar experiencias y fortalecer la cooperación entre parlamentos de distintas regiones del mundo.
La delegación representa al Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México (Foprel Honduras), según informó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, desde el Palacio de Congresos de Marrakech, sede del encuentro internacional.
"Venimos en representación del Foprel Honduras a conocer las buenas experiencias y también estrechar esos lazos de cooperación con diferentes parlamentos del mundo", manifestó Zambrano durante su participación en el cónclave parlamentario.
El legislador destacó que el foro constituye una oportunidad para conocer iniciativas exitosas en materia económica y legislativa que puedan servir de referencia para fortalecer el trabajo parlamentario en Honduras y la región.
El Foro Económico Parlamentario de Marrakech es considerado un importante espacio de diálogo que reúne a líderes parlamentarios y representantes de diversos países para analizar desafíos comunes e impulsar mecanismos de cooperación en temas económicos y de desarrollo.
Durante la cita internacional, los participantes abordan asuntos relacionados con el crecimiento económico, la inversión, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de las relaciones entre los parlamentos de las regiones euromediterránea y del Golfo Árabe.
Asimismo, el encuentro busca promover el intercambio de experiencias legislativas y consolidar alianzas que permitan impulsar iniciativas conjuntas en beneficio de los países participantes.
La presencia de la delegación hondureña forma parte de los esfuerzos por ampliar los vínculos de cooperación internacional y fortalecer el diálogo con parlamentos de otras regiones, con el objetivo de compartir buenas prácticas en materia de desarrollo económico y gobernanza.
La comitiva legislativa la integran los diputados Lissi Matute Cano (Partido Naciona), Yasmín Meza (Partido Liberal), Marlon Lara (Partido Liberal) y Milton Puerto (Partido Nacional), asimismo el Secretario Ejecutivo de Foprel, Ariel Alvarado.