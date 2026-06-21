Presidente Asfura visita sitios emblemáticos de Kiev tras reunión con Zelenski

Kiev, Ucrania.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, visitó este domingo la catedral de Santa Sofía y el monasterio Kyiv-Pechersk Lavra, dos de los monumentos históricos más emblemáticos de la ciudad de Kiev, capital de Ucrania. Las imágenes fueron difundidas por la Secretaría de la Presidencia, en las que se observa al mandatario hondureño acompañado por la canciller Mireya Agüero durante su recorrido por el sitio.

La catedral de Santa Sofía es el primer patrimonio ucraniano inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. El monumento fue construido en el siglo XI e inspirado en la catedral de Hagia Sofía, en Estambul.

PRESIDENTE NASRY ASFURA REALIZA VISITA OFICIAL A LA HISTÓRICA CATEDRAL DE SANTA SOFÍA DE KIEV pic.twitter.com/V3WUKRXFBV — Presidencia de Honduras (@hnpresidencia) June 21, 2026

Durante su estadía, Asfura también ha recorrido varios edificios e infraestructuras severamente dañados por el ataque masivo con misiles balísticos y drones lanzado por Rusia el pasado 24 de mayo de 2026. La visita forma parte de la agenda oficial del mandatario en Kiev, donde también sostuvo una reunión con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para abordar posibles mecanismos de cooperación bilateral, incluyendo la transferencia de tecnologías agrícolas y el uso de sistemas de drones ucranianos aplicados al sector productivo hondureño.

Lo que dejó el encuentro