Presidente Asfura visita sitios emblemáticos de Kiev tras reunión con Zelenski

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, visitó este domingo la catedral de Santa Sofía y el monasterio Kyiv-Pechersk Lavra, dos de los monumentos históricos más emblemáticos de la ciudad de Kiev, capital de Ucrania.
Las imágenes fueron difundidas por la Secretaría de la Presidencia, en las que se observa al mandatario hondureño acompañado por la canciller Mireya Agüero durante su recorrido por el sitio.
La catedral de Santa Sofía es el primer patrimonio ucraniano inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. El monumento fue construido en el siglo XI e inspirado en la catedral de Hagia Sofía, en Estambul.
PRESIDENTE NASRY ASFURA REALIZA VISITA OFICIAL A LA HISTÓRICA CATEDRAL DE SANTA SOFÍA DE KIEV pic.twitter.com/V3WUKRXFBV— Presidencia de Honduras (@hnpresidencia) June 21, 2026
Durante su estadía, Asfura también ha recorrido varios edificios e infraestructuras severamente dañados por el ataque masivo con misiles balísticos y drones lanzado por Rusia el pasado 24 de mayo de 2026.
La visita forma parte de la agenda oficial del mandatario en Kiev, donde también sostuvo una reunión con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para abordar posibles mecanismos de cooperación bilateral, incluyendo la transferencia de tecnologías agrícolas y el uso de sistemas de drones ucranianos aplicados al sector productivo hondureño.
Lo que dejó el encuentro
Zelenski agradeció el viernes en Kiev a Asfura el “cambio de rumbo” que el político conservador ha traído al país centroamericano desde su llegada al poder en enero en sustitución de la anterior presidenta, Xiomara Castro, que en 2024 felicitó al presidente ruso, Vladímir Putin, por su victoria en las elecciones.
“Quiero agradecerle personalmente a usted y a su equipo el cambio de rumbo geopolítico de Honduras, y que nos estén apoyando en todos los foros geopolíticos importantes”, dijo Zelenski en una comparecencia ante los medios con Asfura, que se convirtió este viernes en el primer presidente de la historia de Honduras que visita Ucrania.
El presidente ucraniano calificó la jornada de “muy importante en la historia” de ambos países, y dijo que el viaje de Asfura es “una señal política” para toda Latinoamérica que demuestra la disposición de Ucrania de establecer relaciones fructíferas con todos los países interesados.