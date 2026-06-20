Tomás Zambrano expresa su apoyo a Abelardo De la Espriella en la segunda vuelta en Colombia

El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, manifestó este sábado su respaldo al candidato presidencial colombiano de derecha, Abelardo de la Espriella, quien se enfrenta este domingo 21 de junio al izquierdista Iván Cepeda en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el congresista hondureño expresó su solidaridad con el pueblo colombiano y mostró su apoyo al aspirante presidencial al escribir: "Desde Honduras, nuestro respeto y solidaridad con el pueblo colombiano. Firmes con Abelardo de la Espriella, próximo presidente".
Zambrano sostuvo que la jornada electoral representa un momento decisivo para el futuro del país sudamericano y destacó la importancia de la participación ciudadana y el respeto a los principios democráticos.
"Los momentos decisivos en la historia de una nación exigen valentía, participación y compromiso con los valores democráticos. Hoy más que nunca, Colombia necesita la unidad de su gente, el respeto a sus instituciones y la esperanza de un mejor futuro para las nuevas generaciones", expresó.
Asimismo, envió un mensaje dirigido a los ciudadanos colombianos, especialmente a quienes trabajan y buscan mejores oportunidades para sus familias.
"A quienes trabajan, emprenden, educan a sus hijos y sueñan con un país de oportunidades, les enviamos un mensaje de apoyo y confianza. Los pueblos que defienden sus principios y participan activamente en la construcción de su futuro siempre encuentran el camino hacia el progreso. Abelardo no les va a fallar", afirmó.
El presidente del Legislativo hondureño deseó éxito al pueblo colombiano durante la jornada electoral y reiteró su confianza en el candidato que respalda.
"Con fe en Dios, respeto a la voluntad popular y amor por la patria, deseamos lo mejor para Colombia y su gente. ¡Firmes por la libertad, la democracia y el bienestar de nuestros pueblos!", concluyó Zambrano.
Segunda vuelta electoral en Colombia
Los colombianos vuelven a las urnas este domingo para elegir en segunda vuelta al presidente que gobernará al país en el periodo constitucional 2026-2030, entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda, tras una campaña virulenta en los discursos y redes sociales.
Un total de 41,421,973 ciudadanos están habilitados para votar en estas elecciones en el país y en el exterior, donde la votación comenzó el pasado 15 de junio y concluirá también este domingo.
Más de la mitad del electorado son mujeres (21,2 millones), mientras que los hombres son 20,1 millones, inscritos en 122,016 mesas distribuidas en 13,742 puestos de votación.
En la primera vuelta, el pasado 31 de mayo, que tuvo una participación del 57,88%, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 10,3 millones de votos (43,78%), mientras que Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, fue segundo con 9,7 millones (40,98%).
Todas las encuestas para la segunda vuelta dan como favorito a De la Espriella, llamado 'el Tigre' por sus seguidores, con una intención de voto que varía entre el 48,6% del Centro Nacional de Consultoría y el 50,9% de AtlasIntel, en tanto que Cepeda se mueve entre el 43,1 y el 44,7%.