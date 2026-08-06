Banhprovi dispone de L2,865 millones para créditos de producción y mipyme

Además, este indicador se mantiene por debajo del nivel reportado por el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/banhprovi-licitacion-cobro-cartera-mora-honduras-2026-GJ30395003" target="_blank">Sistema Financiero Hondureño</a>, cuyo índice de mora alcanzó 2.57% al cierre de abril de 2026.En cuanto a la colocación de <b>créditos</b>, Banhprovi informó a este rotativo que aún dispone de L1,892.14 millones para financiar proyectos del sector producción y de L973.33 millones para créditos destinados a las mipymes.Las metas de colocación para 2026 ascienden a L8,114.5 millones, distribuidos en L3,911.4 millones para<b> vivienda</b>, L2,536.4 millones para producción y L1,666.7 millones para Mipyme.Hasta mediados de julio de 2026, la institución había colocado 1,683 préstamos para vivienda, por un monto de L2,555.64 millones, a través de la Banca de Primer y Segundo Piso. En el <b>sector producción</b> otorgó 231 créditos por L644.22 millones, mientras que en el segmento Mipyme desembolsó 144 créditos por L693.37 millones.