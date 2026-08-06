Banhprovi dispone de L2,865 millones para créditos de producción y mipyme

San Pedro Sula, Cortés

El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) reportó una mejora en su índice de mora al cierre de mayo de 2026, al tiempo que mantiene recursos disponibles para impulsar el financiamiento de los sectores de vivienda, producción y micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme). De acuerdo con datos de la institución proporcionados a LA PRENSA mediante solicitud, el índice de mora combinado —que incluye la Banca de Primer Piso y la Banca de Segundo Piso— se ubicó en 1.84% al 31 de mayo de 2026, una reducción respecto al 1.92% registrado en abril del mismo año.

Además, este indicador se mantiene por debajo del nivel reportado por el Sistema Financiero Hondureño, cuyo índice de mora alcanzó 2.57% al cierre de abril de 2026. En cuanto a la colocación de créditos, Banhprovi informó a este rotativo que aún dispone de L1,892.14 millones para financiar proyectos del sector producción y de L973.33 millones para créditos destinados a las mipymes. Las metas de colocación para 2026 ascienden a L8,114.5 millones, distribuidos en L3,911.4 millones para vivienda, L2,536.4 millones para producción y L1,666.7 millones para Mipyme. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Hasta mediados de julio de 2026, la institución había colocado 1,683 préstamos para vivienda, por un monto de L2,555.64 millones, a través de la Banca de Primer y Segundo Piso. En el sector producción otorgó 231 créditos por L644.22 millones, mientras que en el segmento Mipyme desembolsó 144 créditos por L693.37 millones.

Vivienda concentra la mayor demanda

Al 30 de junio de 2026, Banhprovi registró 45,261 redescuentos activos en el rubro de vivienda, cifra que corresponde a un cliente por cada préstamo otorgado. La mayor cantidad de solicitudes de crédito para vivienda, tanto en la Banca de Primer Piso como en la Banca de Segundo Piso, proviene de Tegucigalpa. Durante 2025, la institución recibió 3,523 solicitudes de crédito para vivienda. En ese mismo período, el Programa de Vivienda para nuevos clientes de la Banca de Primer Piso benefició a 666 personas. De acuerdo con las condiciones del programa, cada beneficiario puede acceder al producto financiero una única vez, por lo que todos los usuarios atendidos bajo este esquema son considerados clientes nuevos.

Más de mil operaciones activas para mipyme

Al 30 de junio de 2026, Banhprovi contabilizó 1,074 operaciones activas en el segmento Mipyme. De ese total, 500 corresponden a personas jurídicas.