Serna agiliza proyectos por más de L35,000 millones que generarán empleo

San Pedro Sula, Cortés

La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) ha logrado reducir la mora de 12,000 expedientes heredados de la administración anterior, que representan una inversión de más de 35,000 millones de lempiras en diferentes proyectos. Estos comenzarían a ejecutarse en los próximos meses, con la expectativa de generar nuevos empleos. El avance en la gestión de estos expedientes permitirá dar seguimiento a proyectos que permanecían pendientes y que, de concretarse, contribuirían a dinamizar la actividad económica y generar oportunidades laborales en el país.

En entrevista con LA PRENSA, Juan Carlos Ramos, ministro de la Serna, declaró que han trabajado arduamente y con jornadas extendidas para reducir la mora de más de 12,000 expedientes que dejó el gobierno anterior. Esperan que para noviembre ya tengan cero mora. “Son proyectos de todo tipo, estoy impresionado, no sé cómo el país aguantó tanto, toda la inversión estuvo parada durante ese tiempo, hemos sacado todo tipo de licenciamiento, industria, maquila, gasolineras, urbanizaciones, todo lo que requiere licencia ambiental estaba parado en la secretaría”, afirmó. Ramos indicó que aún faltan 3,500 expedientes por resolver y que esperan tenerlos solucionados en su totalidad en noviembre de este año. Las inversiones en estos proyectos superan en total los 35,000 millones de lempiras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “La generación de empleo de estos proyectos se van a empezar a sentir dentro de unos dos a tres meses porque ya estas empresas comienzan a operar”, aseveró el titular de la Serna. Del 100% de esos licenciamientos, entre el 25% y 30% corresponde a urbanizaciones de viviendas. Ramos detalló que, durante los primeros 100 días de gobierno, con 102 licenciamientos emitidos, se sumó una inversión de 2,647 millones de lempiras y se generaron más de 2,030 empleos. “Imagínese cuanta inversión parada, cuantos empleos sin generarse”, enfatizó. Agregó que trabajan con la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), ya que, según indicó, en este departamento había inversiones estancadas que superaban los 4,000 millones de dólares y correspondían a unos 100 licenciamientos, los cuales están avanzados en un 78%.

Históricamente, las licencias ambientales para proyectos de vivienda han tardado de tres a cuatro años, lo que ha sido uno de los principales cuellos de botella para los desarrolladores al momento de realizar sus inversiones. En este sentido, Ramos aseguró que, durante su administración, los permisos están tardando un promedio de seis a siete meses. Con los trabajos de simplificación se busca atraer la inversión nacional y la inversión extranjera directa, aseguró. A través de la CCIC se han gestionado licencias ambientales para inversiones en el sector manufacturero, con un claro predominio de la industria textil y de confección, uno de los principales motores de las exportaciones y la generación de empleo en Honduras. Asimismo, se identifican proyectos vinculados a la manufactura, energía, minería, materiales de construcción, agroindustria, parques industriales y desarrollo inmobiliario, lo que refleja una cartera de inversiones diversificada, de acuerdo con datos proporcionados por la organización gremial. Karim Qubain, presidente de la CCIC, compartió que estos proyectos muestran que existe un dinamismo sostenido en sectores estratégicos de la economía nacional y que la agilización de los procesos ambientales puede convertirse en un factor determinante para acelerar la ejecución de nuevas inversiones, ampliaciones de plantas industriales y proyectos de infraestructura. Esto no solo fortalece la competitividad del país y la confianza de los inversionistas, sino que también contribuye a la generación de empleo, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Silvio Larios, gerente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), manifestó que las licencias detenidas paralizan proyectos millonarios que generan empleo y que es inconcebible que algo así pase en un país que debe generar todas las condiciones para la inversión nacional y extranjera. “Estamos satisfechos de como esta actuando el gobierno, la secretaría, esperamos que continue con ese ritmo de trabajo, incluso que vayan bajando más los tiempos, si pudiesen incluir más personal para seguir reduciendo los tiempos, mejor, porque son inversiones, estamos hablando de inversiones que generarán empleo”, apuntó Larios.