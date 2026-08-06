Serna agiliza proyectos por más de L35,000 millones que generarán empleo

Históricamente, las licencias ambientales para proyectos de vivienda han tardado de tres a cuatro años, lo que ha sido uno de los principales cuellos de botella para <b>los desarrolladores</b> al momento de realizar sus inversiones. En este sentido, Ramos aseguró que, durante su administración, los permisos están tardando un promedio de seis a siete meses.Con los trabajos de simplificación se busca atraer la inversión nacional y la<b> inversión extranjera directa</b>, aseguró.A través de la CCIC se han gestionado licencias ambientales para inversiones en el sector manufacturero, con un claro predominio de la<b> industria textil y de confección</b>, uno de los principales motores de las exportaciones y la generación de empleo en Honduras.Asimismo, se identifican proyectos vinculados a la manufactura, energía, minería, materiales de construcción, agroindustria, parques industriales y desarrollo inmobiliario, lo que refleja una cartera de inversiones diversificada, de acuerdo con datos proporcionados por la organización gremial.Karim Qubain, presidente de la CCIC, compartió que estos proyectos muestran que existe un dinamismo sostenido en sectores estratégicos de la economía nacional y que la agilización de los procesos ambientales puede convertirse en un factor determinante para acelerar la ejecución de nuevas inversiones, ampliaciones de plantas industriales y proyectos de infraestructura.Esto no solo fortalece la competitividad del país y la confianza de los inversionistas, sino que también contribuye a la generación de empleo, el <b>crecimiento económico </b>y el desarrollo sostenible.Silvio Larios, gerente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), manifestó que las licencias detenidas paralizan proyectos millonarios que generan empleo y que es inconcebible que algo así pase en un país que debe generar todas las condiciones para la inversión nacional y extranjera.“Estamos satisfechos de como esta actuando el gobierno, la secretaría, esperamos que continue con ese ritmo de trabajo, incluso que vayan bajando más los tiempos, si pudiesen incluir más personal para seguir reduciendo los tiempos, mejor, porque son inversiones, estamos hablando de inversiones que generarán empleo”, apuntó Larios.