Congreso envía a verificar 14,000 firmas para definir juicio político por Ley Agroindustrial

Tegucigalpa.

El pleno del Congreso Nacional conoció este jueves la solicitud formal de juicio político presentada por organizaciones ciudadanas, campesinas, indígenas y garífunas en contra del presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, así como de los diputados y firmantes de la denominada Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial. La petición de destitución ciudadana, que fue entregada la semana anterior ante la secretaría del hemiciclo acompañada por más de 14,000 firmas, fue enviada al Registro Nacional de las Personas (RNP) para la correspondiente verificación y validación del censo dactilar antes de someter su admisión a votación del pleno.

​Durante la sesión, el titular de la cámara legislativa se pronunció sobre el escrito presentado por los manifestantes, argumentando un trasfondo político en la acción promovida por las comunidades vulneradas. ​"Un grupo de ciudadanos hondureños se presentó al Congreso Nacional la semana anterior y creería yo que hay alguna manipulación de gente de izquierda que está en contra del orden, presentó una denuncia de juicio político contra la Junta Directiva, la bancada del Partido Nacional, bancada del Partido Liberal y la Comisión de Dictamen", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional. ​Los líderes comunitarios e integrantes de los pueblos originarios interpusieron el recurso en rechazo al Decreto 107-2026, señalando que la normativa vulnera flagrantemente la propiedad colectiva, fomenta los desalojos masivos y suprime el derecho constitucional de acceso a la tierra. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse