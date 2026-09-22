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Luis Miguel anuncia su Tour 2027: esto es lo que se sabe

Luis Miguel anuncia una nueva gira mundial para 2027. El comunicado es viral en redes sociales.

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 08:23 -
  • Redacción web
Luis Miguel anuncia su Tour 2027: esto es lo que se sabe

El cantante Luis Miguel compartió la imagen del tour en sus cuentas de X e Instagram, sin revelar aún fechas, ciudades ni países.

 Foto @luismiguel

Ciudad de México. Luis Miguel descubrió a sus seguidores al confirmar, a través de sus redes sociales, que prepara una nueva gira mundial para 2027. El anuncio, acompañado de un póster promocional, marca el regreso del intérprete a los escenarios tras meses de especulación sobre su estado de salud y su actividad pública.

El cantante compartió la imagen del tour en sus cuentas de X e Instagram, sin revelar aún fechas, ciudades ni países.

La publicación generó millas de reacciones y convirtió a Luis Miguel en tendencia, de acuerdo con las interacciones registradas tras el anuncio.

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Lo que se sabe hasta ahora

Aún no hay fechas confirmadas de los conciertos ni la venta de boletos, ni los países que visitará el artista con su espectáculo.

El anuncio abre la posibilidad de un recorrido por América Latina, Estados Unidos y Europa, regiones donde Luis Miguel cuenta con una amplia base de seguidores.

La gira representaría una nueva etapa en la trayectoria del “Sol de México”, quien mantiene una destacada presencia en la música en español.

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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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