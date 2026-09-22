Luis Miguel anuncia su Tour 2027: esto es lo que se sabe

Ciudad de México. Luis Miguel descubrió a sus seguidores al confirmar, a través de sus redes sociales, que prepara una nueva gira mundial para 2027. El anuncio, acompañado de un póster promocional, marca el regreso del intérprete a los escenarios tras meses de especulación sobre su estado de salud y su actividad pública.

El cantante compartió la imagen del tour en sus cuentas de X e Instagram, sin revelar aún fechas, ciudades ni países.

La publicación generó millas de reacciones y convirtió a Luis Miguel en tendencia, de acuerdo con las interacciones registradas tras el anuncio.