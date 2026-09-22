Pitbull atacó en dos ocasiones a su dueño hasta matarlo y dejó herido a su hijo

Una tragedia conmovió a los pobladores de la capital hondureña durante las últimas horas de ayer lunes, luego de que un hombre de la tercera edad perdiera la vida de forma violenta tras ser atacado por su propio perro de raza pitbull. Fotografías de redes sociales.
El trágico hecho ocurrió en una vivienda situada en el sector 4 de la populosa colonia Hato de Enmedio, en Tegucigalpa. De acuerdo con los informes preliminares de las autoridades, el occiso fue identificado como Alex Alonzo Maldonado Bonilla, mientras que el canino responde al nombre de Zeus.
Se presume que la fatalidad se originó cuando la víctima se disponía a alimentar a la mascota dentro de su domicilio. Asimismo, también se supo que en horas de la mañana ya lo había atacado y por ello recibió atención médica.
Además, en el segundo ataque otra persona resultó herida; se trata del hijo de Maldonado Bonilla, quien intentó intervenir para frenar al animal. El cuerpo sin vida de la víctima quedó tendido en el suelo de la sala de su casa, cerca de un saco de alimento para perros.
Las imágenes de la escena revelaron la brutalidad del hecho, apreciándose que el fallecido presentaba desprendimiento de su pie derecho, el cual fue arrancado por las mordeduras del canino.
Por su parte, el hijo de Alex Alonzo tuvo que recibir atención médica. También se informó que no quiere entregar al animal a las autoridades correspondientes. En la entrada de la vivienda aún permanece la cinta amarilla de “no pasar”, así como rastros de sangre.
Hasta el lugar del suceso acudieron agentes de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), acompañados por personal del Ministerio Público y Medicina Forense para efectuar el debido levantamiento del cadáver.
Los restos de Alex Alonzo fueron entregados este martes a sus familiares. Por su parte, la mascota sigue encerrada en la parte trasera de la vivienda, mientras las autoridades competentes evalúan la medida que tomarán al respecto.