“Que les perdone el Señor, pero menos yo”: el dolor del padre del policía Erlin Izaguirre

El dolor y la indignación marcaron el momento en que Santos Marín reclamó el cuerpo de su hijo, el agente policial Erlin Marín Izaguirre Sánchez, quien murió durante un enfrentamiento armado registrado en el sector Planeta, en La Lima, Cortés.
Conmovido por la pérdida, el padre del uniformado dirigió sus palabras hacia quienes, según las investigaciones preliminares, estarían relacionados con el ataque en el que murió su hijo.
“Que les perdone el Señor, pero menos yo, yo no los perdono. Me siento adolorido”, expresó Santos Marín al momento de reclamar el cuerpo de Erlin.
Las palabras del padre reflejan el profundo dolor provocado por la muerte del joven agente, quien perdió la vida mientras se encontraba en cumplimiento de su deber
El enfrentamiento quedó registrado por cámaras de vigilancia y muestra el intercambio de disparos ocurrido en la colonia Villa Kitur, donde también resultaron heridos otros dos policías.
Durante el enfrentamiento también murió uno de los presuntos atacantes. Posteriormente, las fuerzas de seguridad desplegaron operativos en comunidades cercanas y reportaron la captura de cinco presuntos pandilleros que estarían vinculados con el ataque.
Seis miembros de la Pandilla 18 fueron capturados y que cuatro de ellos estarían vinculados a la muerte de Izaguirre Sánchez. Estas personas permanecen bajo investigación y su responsabilidad deberá ser determinada mediante el proceso correspondiente.
La Policía Nacional otorgó a Erlin Izaguirre un ascenso póstumo a Clase I de Policía y lo reconoció formalmente como héroe policial.
Pero más allá de los reconocimientos institucionales, para su familia queda una pérdida irreparable.
Frente al dolor por la muerte de su hijo, Santos Marín resumió en pocas palabras el sentimiento que lo embargaba: “Me siento adolorido”.