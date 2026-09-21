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Timbiriche revive su historia en una nueva serie de ViX

Hoy se presentó el primer avance de 'Timbiriche', serie que narrará la historia del icónico grupo mexicano y sus integrantes.

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 17:03 -
  • Agencia EFE
Timbiriche revive su historia en una nueva serie de ViX

La serie, que aún no tiene fecha de estreno, narrará la historia de esta banda mexicana, que comenzó como un grupo infantil y evolucionó hasta la etapa adulta, tras convertirse en un semillero de talentos.

Miami (EE.UU.). La serie 'Timbiriche', inspirada en el grupo mexicano que marcó la industria del entretenimiento en las décadas de 1980 y 1990 y lanzó las carreras de figuras globales de la música latina como Thalía y Paulina Rubio, llegará a la plataforma de 'streaming' en español ViX, que publicó este lunes su primer avance.

La empresa divulgó un tráiler de la producción, que contará con las actuaciones de Macarena García, Sebastián Poza, Luis de la Rosa, Jesusa Ochoa, Iker Solano, Michelle Pellicer, Edu Maruri, Claro Dalmao, Sol Weiner, Andrea Chaparro, Osvaldo Benavides y Alberto Guerra, informó ViX en un comunicado.

La serie, que aún no tiene fecha de estreno, narrará la historia de esta banda mexicana, que comenzó como un grupo infantil y evolucionó hasta la etapa adulta, tras convertirse en un semillero de talentos, polémicas y éxito comercial.

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"Timbiriche narra la historia de un grupo de adolescentes que, impulsados por su pasión por la música y su sueño de triunfar, experimentan la fama de maneras tan inesperadas como vertiginosas. A medida que el fenómeno crece, también lo hacen los desafíos de vivir bajo los reflectores, en una historia donde la amistad, las aspiraciones y las luchas personales se entrelazan con el nacimiento de una leyenda", explicó ViX.

Para ello, transportará a la audiencia a los años 80 para revivir el nacimiento de la banda y cómo sus integrantes se convirtieron en uno de los fenómenos musicales más importantes de Latinoamérica.

Los miembros originales del grupo fueron Benny Ibarra, Sasha Sokol, Diego Schoening, Alix Bauer, Paulina Rubio y Mariana Garza, a los que posteriormente se sumaron otros integrantes como Erik Rubín, Thalía, Eduardo Capetillo, Edith Márquez y Biby Gaytán.

La agrupación ha mantenido su vigencia durante cuatro décadas gracias a varios reencuentros masivos sobre los escenarios y a temas icónicos como 'Con todos menos conmigo' o 'Tú y yo somos uno mismo'.

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Agencia EFE
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