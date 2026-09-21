Timbiriche revive su historia en una nueva serie de ViX

Miami (EE.UU.). La serie 'Timbiriche', inspirada en el grupo mexicano que marcó la industria del entretenimiento en las décadas de 1980 y 1990 y lanzó las carreras de figuras globales de la música latina como Thalía y Paulina Rubio, llegará a la plataforma de 'streaming' en español ViX, que publicó este lunes su primer avance.

La empresa divulgó un tráiler de la producción, que contará con las actuaciones de Macarena García, Sebastián Poza, Luis de la Rosa, Jesusa Ochoa, Iker Solano, Michelle Pellicer, Edu Maruri, Claro Dalmao, Sol Weiner, Andrea Chaparro, Osvaldo Benavides y Alberto Guerra, informó ViX en un comunicado.

La serie, que aún no tiene fecha de estreno, narrará la historia de esta banda mexicana, que comenzó como un grupo infantil y evolucionó hasta la etapa adulta, tras convertirse en un semillero de talentos, polémicas y éxito comercial.