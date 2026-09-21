Daniel Ochoa regresa al escenario con "The Big Band Experience: Vegas & Broadway"

San Pedro Sula, Honduras. Este próximo 25 de septiembre, Daniel Ochoa regresa al escenario con la segunda edición de The Big Band Experience: Vegas & Broadway, un espectáculo musical que reunirá a más de 30 artistas en escena, entre músicos y bailarines, en una producción que promete transportar al público a la energía, elegancia y espectacularidad de los grandes escenarios de Las Vegas y Broadway.
Tras el éxito alcanzado en su primera edición realizada en 2025, el espectáculo regresa este año con una propuesta renovada: más intensidad, nuevas canciones, nuevos ritmos, mayor presencia coreográfica y una producción musical de gran formato, acompañada por una orquesta que incluye una importante sección de vientos y un cuerpo de baile.
La velada musical será este viernes 25 de septiembre en el Club Hondureño Árabe a partir de las 7: 30 pm.
Al frente de esta experiencia estará nuevamente el cantante hondureño Daniel Ochoa, quien actualmente se encuentra recuperándose de una reciente intervención quirúrgica en su columna.
A pesar del proceso de recuperación, Ochoa se prepara para cumplir con este compromiso artístico como una muestra de profesionalismo, respeto y amor hacia su público, que durante los últimos años ha acompañado cada una de sus producciones.
Un show de lujo
The Big Band Experience: Vegas & Broadway se ha convertido en una propuesta poco habitual dentro de la escena musical hondureña, combinando música en vivo, arreglos para gran formato, elementos teatrales, baile y una puesta en escena inspirada en los espectáculos de Las Vegas y Broadway.
El repertorio tendrá una importante presencia de música en inglés, pero también reservará amplio espacio para grandes clásicos en español. Entre las canciones que formarán parte de la noche se encuentran “New York, New York”, “El Triste”, “Oye Cómo Va”, “Piel Canela”, “Proud Mary”, “Viva las Vegas” y “A mí manera”, además de muchas otras canciones que forman parte de la época dorada de la música popular.
Durante el concierto, el público podrá recorrer diferentes estilos y épocas a través de géneros como swing, jazz, bolero, pop, disco, rock n roll, cha-cha-chá y ritmos tropicales, todo bajo el concepto visual y musical característico de Las Vegas & Broadway.
Una plataforma para nuevas generaciones
Durante los últimos años, Daniel Ochoa también ha incorporado a sus conciertos artistas emergentes y talentos de nuevas generaciones, con la intención de brindarles nuevos espacios de exposición y contribuir al impulso de sus carreras. Ochoa agradeció y adjudicó esta hazaña a las a las marcas patrocinadoras que creen en su talento y por medio de ello, puedo tambien apoyar a otros.
En esta ocasión, los encargados de abrir la noche serán dos jóvenes talentos hondureños: Juliette Álvarez, de San Pedro Sula, y Fidel Elvir, de Tegucigalpa, quienes tendrán la oportunidad de presentarse ante el público previo al espectáculo principal.
Con música, baile, y una gran banda en vivo sobre el escenario, The Big Band Experience: Vegas & Broadway busca superar lo presentado en su primera edición y ofrecer nuevamente una noche diferente dentro de la oferta de espectáculos musicales del país.
Los boletos ya se encuentran disponibles en dos localidades: Zona Platinum: L 1,350 y Zona Oro: L 1,000. Para adquirirlos, el público puede comunicarse vía WhatsApp al 8803-4980 o al 9446-4062.