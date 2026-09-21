Daniel Ochoa regresa al escenario con "The Big Band Experience: Vegas & Broadway"

San Pedro Sula, Honduras. Este próximo 25 de septiembre, Daniel Ochoa regresa al escenario con la segunda edición de The Big Band Experience: Vegas & Broadway, un espectáculo musical que reunirá a más de 30 artistas en escena, entre músicos y bailarines, en una producción que promete transportar al público a la energía, elegancia y espectacularidad de los grandes escenarios de Las Vegas y Broadway.

Tras el éxito alcanzado en su primera edición realizada en 2025, el espectáculo regresa este año con una propuesta renovada: más intensidad, nuevas canciones, nuevos ritmos, mayor presencia coreográfica y una producción musical de gran formato, acompañada por una orquesta que incluye una importante sección de vientos y un cuerpo de baile.

La velada musical será este viernes 25 de septiembre en el Club Hondureño Árabe a partir de las 7: 30 pm.

Al frente de esta experiencia estará nuevamente el cantante hondureño Daniel Ochoa, quien actualmente se encuentra recuperándose de una reciente intervención quirúrgica en su columna.

A pesar del proceso de recuperación, Ochoa se prepara para cumplir con este compromiso artístico como una muestra de profesionalismo, respeto y amor hacia su público, que durante los últimos años ha acompañado cada una de sus producciones.