Amanda Lear acusa a Miley Cyrus de plagio

París. La cantante y actriz francesa Amanda Lear acusó a Miley Cyrus de haber copiado su canción 'The Sphinx', publicada en 1978, en el tema 'Redlights', incluido en el nuevo álbum de la artista estadounidense, 'Bass Persuades', aunque matizó que no ha amenazado con emprender acciones legales.

Lear, una de las figuras de la cultura popular europea desde los años 70, publicó el domingo en Instagram un mensaje irónico dirigido a Cyrus en el que le daba las gracias por homenajear su canción y añadía que estaba "halagada".

"Gracias, Miley, por este tributo a mi canción 'The Sphinx'. Me siento halagada", escribió la que fuera musa y confidente de Salvador Dalí, al detectar similitudes en la melodía y el ritmo en ambas canciones.

En declaraciones a la prensa francesa, Lear explicó inicialmente que había consultado con su productor y su discográfica, que consideraban que se trataba de un "plagio total", y que sus equipos estaban estudiando el asunto con las editoras musicales de la canción.