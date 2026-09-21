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Amanda Lear acusa a Miley Cyrus de plagio

Amanda Lear, una de las figuras de la cultura popular europea desde los años 70, publicó en Instagram un mensaje irónico dirigido a Miley Cyrus.

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 10:04 -
  • Agencia EFE
Amanda Lear acusa a Miley Cyrus de plagio

Amanda Lear dijo que no tiene planes de demandar a Miley Cyrus.

París. La cantante y actriz francesa Amanda Lear acusó a Miley Cyrus de haber copiado su canción 'The Sphinx', publicada en 1978, en el tema 'Redlights', incluido en el nuevo álbum de la artista estadounidense, 'Bass Persuades', aunque matizó que no ha amenazado con emprender acciones legales.

Lear, una de las figuras de la cultura popular europea desde los años 70, publicó el domingo en Instagram un mensaje irónico dirigido a Cyrus en el que le daba las gracias por homenajear su canción y añadía que estaba "halagada".

"Gracias, Miley, por este tributo a mi canción 'The Sphinx'. Me siento halagada", escribió la que fuera musa y confidente de Salvador Dalí, al detectar similitudes en la melodía y el ritmo en ambas canciones.

En declaraciones a la prensa francesa, Lear explicó inicialmente que había consultado con su productor y su discográfica, que consideraban que se trataba de un "plagio total", y que sus equipos estaban estudiando el asunto con las editoras musicales de la canción.

Sin embargo, este lunes Lear aclaró que no ha amenazado con presentar una demanda y reiteró que el asunto está en manos de su discográfica y de las editoras.

"Nunca he amenazado con un juicio o represalias", aseguró la cantante, actriz y presentadora de televisión francesa, nacida en Hong Kong.

EFE

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Agencia EFE
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