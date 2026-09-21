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Cynthia Klitbo se despide de La Casa de los Famosos México a días de la gran final

La actriz Cynthia Klitbo fue la eliminada en la octava gala de La Casa de los Famosos México.

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 09:09 -
  • Redación Web
Cynthia Klitbo se despide de La Casa de los Famosos México a días de la gran final

La eliminación de Cynthia Klitbo desató acusaciones de fraude y favoritismo en La Casa de los Famosos México.

 Foto: Instagram/@lacasafamososmx

La Casa de los Famosos México volvió a sacudir a la audiencia con una gala que nadie olvidará. Cynthia Klitbo , una de las figuras más queridas de la temporada, fue eliminada a solo unos días de la gran final. Su salida no solo descubrió a los habitantes, también generó un tsunami de comentarios en redes sociales.

La actriz enfrentó la placa junto a Ernesto Laguardia, en un duelo que mantuvo a los fans al borde del asiento. El público decidió y, con un margen cerrado, Klitbo quedó fuera de la competencia.

La tensión se palpaba en el estudio mientras Galilea Montijo anunciaba los resultados. Los mensajes de apoyo de familiares y amigos hicieron llorar a más de un habitante.

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Cynthia recibió palabras de su hija Elisa, que la conmovieron profundamente. El regreso a la casa de los nominados 'Ese' Pérez y Karina Torres provocó gritos y abrazos.

Memo Schutz también fue salvado, agradeciendo entre lágrimas el respaldo de la audiencia. El momento decisivo llegó con Klitbo y Laguardia en el “Carrusel”, esperando la última palabra del público.

Cuando se anunció su eliminación, la actriz se mostró serena, pero conmovida. “Me voy agradecida, con el corazón lleno”, fueron sus palabras al despedirse.

La salida de Cynthia Klitbo no solo sorprendió a los habitantes del programa, también desató una tormenta en redes sociales: acusación de favoritismo, teorías de manipulación y millas de mensajes que convirtieron su nombre en tendencia nacional. En redes sociales, los hashtags #TeamCynthia y #LaCasaDeLosFamosos se convirtieron en tendencia.

La eliminación de Klitbo reconfigura el juego y deja la mesa servida para una final llena de estrategias, alianzas y sorpresas. La polémica promete seguir creciendo, mientras los habitantes restantes ajustan sus estrategias rumbo a la gran final.

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Equipo de redacción de laprensa.hn

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