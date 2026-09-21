Cynthia Klitbo se despide de La Casa de los Famosos México a días de la gran final

La Casa de los Famosos México volvió a sacudir a la audiencia con una gala que nadie olvidará. Cynthia Klitbo , una de las figuras más queridas de la temporada, fue eliminada a solo unos días de la gran final. Su salida no solo descubrió a los habitantes, también generó un tsunami de comentarios en redes sociales.

La actriz enfrentó la placa junto a Ernesto Laguardia, en un duelo que mantuvo a los fans al borde del asiento. El público decidió y, con un margen cerrado, Klitbo quedó fuera de la competencia.

La tensión se palpaba en el estudio mientras Galilea Montijo anunciaba los resultados. Los mensajes de apoyo de familiares y amigos hicieron llorar a más de un habitante.