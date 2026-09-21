Realizan funeral de Hayden Panettiere y no invitan a su novio Brian Hickerson

California. Los seres queridos de Hayden Panettiere se reunieron el sábado en Malibú, California, para celebrar la vida de la fallecida actriz en un emotivo servicio conmemorativo, un mes después de su trágica muerte.
Connie Britton, excompañera de reparto de la actriz en la serie "Nashville", fue vista en el evento —que contó con la presencia de numerosas celebridades— junto a figuras como Evan Ross, Paris Hilton y Ruby Rose.
En fotografías obtenidas por Page Six, se vio a Britton, de 59 años, con semblante serio mientras se dirigía a la iglesia. Según el medio, Britton pronunció un discurso, al igual que Charles Esten, quien también formó parte del elenco de "Nashville" junto a Panettiere.
Se informó que Esten, de 61 años, interpretó una de las canciones que Panettiere cantaba en la serie; además, asistieron otros miembros del reparto de "Nashville", como Lennon Stella y Jonathan Jackson.
Antes de la ceremonia, se liberaron palomas en el exterior del recinto; según una fuente consultada por TMZ, el acto resultó "emotivo y hermoso".
En el interior de la iglesia se exhibía un cartel con una fotografía antigua de Panettiere sonriendo en un barco y vestida con traje de baño, acompañada de la frase: "Honrando la vida y el legado de Hayden Panettiere. 21/08/89 – 16/08/26".
El homenaje fue organizado por la familia de Hayden —incluido su padre, Skip Panettiere, según TMZ— y contó con la asistencia de unas 150 personas.
@user720861262 💔 HOLLYWOOD GATHERED TO REMEMBER HAYDEN... Her former Nashville costars Connie Britton, Jonathan Jackson and Sam Palladio joined family, friends and entertainment industry figures at a celebration of life for Hayden Panettiere at Malibu Pacific Church. Ruby Rose, Beverly D’Angelo, Evan Ross and others were also among those who came to honor her memory. 🕊️🙏 #HaydenPanettiere #Nashville #Hollywood #InMemory #CelebrityNews ♬ suara asli - A2_El Calcio - 🌎KIᔕ🇮🇩𝓐𝔂𝓪𝓱_𝓼𝓪𝔂𝓪𝓷𝓰
Una fuente cercana declaró al medio que a Hayden le encantaban el océano y las ballenas, por lo que una ubicación costera era importante para sus seres queridos.
Los representantes de Panettiere, Britton y Esten no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Page Six.
El ex prometido de Hayden, Wladimir Klitschko, y la hija de ambos, Kaya, de 11 años, no fueron fotografiados en el evento.
Tan solo un día después de conocerse la noticia del fallecimiento de Hayden, Klitschko recurrió a Facebook para lamentar la pérdida de su ex pareja.
Su novio y su madre quedan fuera del funeral
Fuentes cercanas informaron a TMZ que la madre de Hayden, Lesley Vogel, y el novio de la estrella de "Nashville", Brian Hickerson, no fueron invitados al servicio conmemorativo. Aunque Vogel negó este hecho, declaró a TMZ que no asistió al evento debido a una emergencia familiar.
Brian y su hermano Zach estaban presentes cuando la actriz —conocida por su papel en "Heroes"— falleció a causa de una aparente sobredosis el 16 de agosto en un alojamiento de Airbnb en Greenville, Carolina del Sur. Tenía 36 años.
Según un informe con numerosas partes censuradas obtenido por Page Six, Zach se mostró "muy afectado emocionalmente" mientras los servicios de emergencia médica "atendían a [Hayden]".