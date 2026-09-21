Realizan funeral de Hayden Panettiere y no invitan a su novio Brian Hickerson

California. Los seres queridos de Hayden Panettiere se reunieron el sábado en Malibú, California, para celebrar la vida de la fallecida actriz en un emotivo servicio conmemorativo, un mes después de su trágica muerte.

Connie Britton, excompañera de reparto de la actriz en la serie "Nashville", fue vista en el evento —que contó con la presencia de numerosas celebridades— junto a figuras como Evan Ross, Paris Hilton y Ruby Rose.

En fotografías obtenidas por Page Six, se vio a Britton, de 59 años, con semblante serio mientras se dirigía a la iglesia. Según el medio, Britton pronunció un discurso, al igual que Charles Esten, quien también formó parte del elenco de "Nashville" junto a Panettiere.

Se informó que Esten, de 61 años, interpretó una de las canciones que Panettiere cantaba en la serie; además, asistieron otros miembros del reparto de "Nashville", como Lennon Stella y Jonathan Jackson.

Antes de la ceremonia, se liberaron palomas en el exterior del recinto; según una fuente consultada por TMZ, el acto resultó "emotivo y hermoso".

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En el interior de la iglesia se exhibía un cartel con una fotografía antigua de Panettiere sonriendo en un barco y vestida con traje de baño, acompañada de la frase: "Honrando la vida y el legado de Hayden Panettiere. 21/08/89 – 16/08/26".

El homenaje fue organizado por la familia de Hayden —incluido su padre, Skip Panettiere, según TMZ— y contó con la asistencia de unas 150 personas.