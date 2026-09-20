Brian Hickerson, novio de Hayden Panettiere, está "hundido" en el alcohol tras la muerte de la actriz

California. Brian Hickerson, novio de Hayden Panettiere, ha roto su silencio sobre la trágica muerte de la estrella de "Heroes".
RadarOnline.com informó que Hickerson, de 37 años, respondió de manera tajante a la pregunta de un fotógrafo sobre cómo se encontraba tras el fallecimiento de Panettiere el mes pasado.
Ante este cuestionamiento, Hickerson le respondió: "¿Cómo crees que estoy?", pero después de que el fotógrafo le expresara sus condolencias, respondió: "Te lo agradezco. Eso es todo lo que tengo que decirte, amigo".
Con problemas emocionales
Brian lucía una lesión en el ojo izquierdo —presumiblemente causada por la pelea en un bar el fin de semana anterior— cuando fue abordado en una gasolinera de Greenville, Carolina del Sur.
RadarOnline.com reveló recientemente que el actor había estado "bebiendo durante horas" con su hermano Zach en una mesa al fondo del Wild Wing Cafe en Greenville, antes de dirigirse finalmente a la barra el 12 de septiembre.
Según se informa, el actor estaba hablando con otros clientes cuando la tensión aumentó. En un momento dado, Brian supuestamente agarró un taburete y lo lanzó hacia atrás.
@tmz
🚨 EXCLUSIVE: Brian Hickerson had a wild night with his brother, Zach, at a South Carolina bar ... and it ended with the brothers in handcuffs and Brian claiming that police leaked details about the death of his actress girlfriend, Hayden Panettiere. More details at the link in bio 🔗♬ original sound - TMZ
Tal como se aprecia en un video obtenido por TMZ, un hombre con gorra roja levantó a Brian del suelo y lo sacó del bar, mientras se escuchaba a un camarero gritar: "¡Suéltalo!".
El enfrentamiento continuó en el exterior, donde, al parecer, los hermanos se pelearon con otras personas antes de que llegara la policía.
Brian fue esposado y sentado en el bordillo de la acera mientras la policía gestionaba la situación.
Una fuente declaró a TMZ que Brian comenzó a gritar a los agentes y pareció hacer referencia a la muerte de Hayden. "El GPD lo filtró cuando murió mi novia", gritó.
@natosha23xo Pt.2 of the late #haydenpanettiere boyfriend and brother fighting at sports bar in Greenville SC, #brianhickerson was detained but released his brother was arrested and is out on bond! #greenvillesc ♬ original sound - NaTosha FRESH's Gangsta🖤
Preocupa el estado de salud de Brian Hickerson
Brian Hickerson ha perdido alrededor de 18 kilos desde la muerte de la actriz, ocurrida el 16 de agosto, según personas cercanas que lo describen profundamente afectado.
Hickerson estuvo en la vivienda de Greenville, Carolina del Sur, donde Panettiere fue encontrada inconsciente.
Él y su hermano solicitaron ayuda de emergencia y entregaron a la policía los medicamentos que tomaba la actriz.La muerte, a los 36 años, continúa bajo investigación.
La autopsia no detectó traumatismos y aún se esperan resultados toxicológicos. La DEA también indaga el caso. Hickerson no enfrenta nuevos cargos relacionados con el fallecimiento.
@seona88 What did he do now? #brianhickerson #haydenpanettiere #greenvillesc #hotmess #developingstory ♬ original sound - Seona