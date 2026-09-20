Brian Hickerson, novio de Hayden Panettiere, está "hundido" en el alcohol tras la muerte de la actriz

California. Brian Hickerson, novio de Hayden Panettiere, ha roto su silencio sobre la trágica muerte de la estrella de "Heroes".

RadarOnline.com informó que Hickerson, de 37 años, respondió de manera tajante a la pregunta de un fotógrafo sobre cómo se encontraba tras el fallecimiento de Panettiere el mes pasado.

Ante este cuestionamiento, Hickerson le respondió: "¿Cómo crees que estoy?", pero después de que el fotógrafo le expresara sus condolencias, respondió: "Te lo agradezco. Eso es todo lo que tengo que decirte, amigo".

Con problemas emocionales

Brian lucía una lesión en el ojo izquierdo —presumiblemente causada por la pelea en un bar el fin de semana anterior— cuando fue abordado en una gasolinera de Greenville, Carolina del Sur.

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RadarOnline.com reveló recientemente que el actor había estado "bebiendo durante horas" con su hermano Zach en una mesa al fondo del Wild Wing Cafe en Greenville, antes de dirigirse finalmente a la barra el 12 de septiembre.

Según se informa, el actor estaba hablando con otros clientes cuando la tensión aumentó. En un momento dado, Brian supuestamente agarró un taburete y lo lanzó hacia atrás.