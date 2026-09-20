Barbra Streisand critica el "ego desmedido" de Donald Trump

Nueva York. La cantante Barbra Streisand ha criticado el "ego desmedido" del presidente estadounidense, Donald Trump, ante sus amenazas de demoler el conocido Centro Kennedy en Washington.

"Es fácil imaginar mi indignación al ver que esta venerada institución se convierte en objeto de una disputa tan amarga por el nombre y el ego desmedido de un solo hombre", escribió en un extenso comunicado publicado en su página oficial de internet.

Las declaraciones de la cantante se producen después de que un juez federal dictaminara este jueves que el Gobierno de Trump debe notificar con al menos 30 días de antelación si tiene la intención de demoler el Centro Kennedy en Washington, después de que los rumores sobre su derribo se dispararan.

El juez Christopher Cooper explicó que esa petición busca "evitar cualquier confusión al respecto, dados los acontecimientos más recientes".

Este mismo jueves se hicieron públicas fotos de Trump observando un gran póster en el Air Force One con el título "Demolición del Centro Kennedy", por lo que los rumores sobre la demolición del centro, con los que ha estado coqueteando el mandatario, se dispararon.