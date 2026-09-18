'Agua' : Shakira y Maluma vuelven a cantar juntos al ritmo del merengue

Bogotá . Shakira y Maluma vuelven a unir sus voces ocho años después de su última colaboración con el lanzamiento de ' Agua ', un merengue que retoma la complicidad construida por ambos artistas colombianos desde ' Chantaje ', de 2016. El estreno de 'Agua', disponible desde este jueves en plataformas digitales, llega en una semana marcada por acontecimientos personales y profesionales para ambos intérpretes: Maluma dio la bienvenida a su segundo hijo y Shakira ultima los preparativos de una residencia de doce conciertos en Madrid. La nueva canción continúa el recorrido que Shakira y Maluma iniciaron con 'Chantaje' y que posteriormente ampliaron con 'Trap' y ' Clandestino '. Esta vez, los artistas exploran el merengue para hablar del deseo y la química entre dos personas.

La producción utiliza el agua y el fuego como metáforas de una atracción que permanece vigente, mientras una propuesta sonora contemporánea acompaña la interpretación de ambos artistas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Porque cuando me miras se hace agua la boca, calma mi sed ahora que estás aquí", canta Shakira en uno de los versos de la canción. Maluma responde: "Nos podemos quedar con el que hubiera sido, pero mañana vamos a estar arrepentidos". 'Agua' se incorpora al universo de 'Loco X Volver' , el último proyecto discográfico de Maluma, en el que el artista de Medellín explora sus raíces y retoma elementos de Juan Luis Londoño de sus comienzos desde una perspectiva más madura y personal. El lanzamiento coincide además con un momento familiar significativo para Maluma, quien esta semana dio la bienvenida a su segundo hijo, fruto de su relación con Susana Gómez. La pareja también tiene una hija llamada París. Según información difundida por su equipo, el tema llega poco después de la colaboración de Maluma con Beyoncé en 'Cuerpo (Tumbao)'. 'Agua' se suma así a los proyectos que el cantante ha realizado junto a artistas de distintos géneros y generaciones.