Christian Nodal interpone amparo contra la Ley Cazzu en México

México. Christian Nodal presentó un amparo y una demanda contra la iniciativa conocida como Ley Cazzu, inspirada en su conflicto con Cazzu por la manutención y los permisos de viaje de su hija Inti. El cantante aclara que no busca frenar la reforma, sino cuestionar el nombre y la narrativa estigmatizante de la propuesta. La polémica entre Christian Nodal y Cazzu por la manutención de su hija Inti y los permisos de viaje desde Argentina habría inspirado la llamada Ley Cazzu, una iniciativa que actualmente se analiza en el Congreso de México. Ante esta situación, Nodal interpuso un amparo para protegerse de posibles afectaciones derivadas de la propuesta, aunque el Poder Judicial desechó su recurso inicial. Además, el cantante demandó al diputado federal Ernesto Núñez, quien impulsa la iniciativa, lo que generó un nuevo capítulo en la disputa legal.

Núñez declaró en entrevista que se enteró de la acción legal por los medios de comunicación y calificó el recurso como “desfasado”, al recordar que los legisladores tienen derecho a presentar iniciativas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El diputado subrayó que la propuesta no está dirigida contra Nodal, sino que busca beneficiar a miles de mujeres y niños en México, por lo que dijo no entender la molestia del intérprete. Según la abogada Marce Torres, Nodal presentó en agosto de 2026 un recurso de queja para que procediera su amparo, pese a que la iniciativa aún no ha sido aprobada y no genera efectos jurídicos. Torres explicó que un amparo contra una iniciativa no puede prosperar y sugirió que, si Nodal busca evitar el uso de su historia en el nombre de la ley, debería recurrir a una demanda por daño moral. La abogada criticó al cantante y señaló que su recurso no solo afecta a Cazzu, sino también a millones de madres mexicanas que enfrentan trabas para obtener pasaportes o permisos de viaje para sus hijos.