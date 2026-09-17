El hermano de Diana de Gales expone al rey Carlos III en su próximo libro

EFE. El hermano de la difunta princesa de Gales Diana Spencer cuenta en su libro de memorias aún no puesto a la venta que su exmarido, el entonces príncipe Carlos y actual rey Carlos III del Reino Unido, se refirió a la muerte de Lady Di en su primera conversación con él "como si hubiera ganado la lotería".
El diario Daily Mail publica hoy un nuevo extracto de esas memorias, en el que Charles Spencer recuerda una serie de llamadas que tuvo con varios interlocutores al conocer la muerte de Diana en un accidente de coche en París: "A diferencia de otros que llamaban y que estaban estupefactos, casi incapaces de articular su pésame u ofrecer ayuda, él (Carlos) sonaba eufórico, como si hubiera ganado la lotería".
En este adelanto, Spencer asegura que durante una acalorada llamada telefónica con su excuñado después de la muerte de Diana, el entonces príncipe Carlos le dijo: "No se preocupe, la olvidaremos muy pronto".
Charles Spencer se opuso a que los príncipes encabezaran el cortejo fúnebre
Spencer explica que se opuso a que los hijos de Diana, los príncipes William y Harry (entonces de 12 y 15 años), encabezasen el cortejo fúnebre de su madre a un ayudante de la fallecida reina Isabel II y fue entonces cuando recibió la llamada en la que, según relata, Carlos "perdió los papeles". "Por teléfono expresó lo que siempre he interpretado como un profundo desprecio por Diana y su horror ante el impacto que su muerte había tenido en el mundo", asegura Spencer en sus memorias.
Ante las palabras del ahora monarca, el hermano de Diana le respondió que no podía creer lo que estaba oyendo y le colgó el teléfono. Y añade en otra frase que en esa conversación el hoy monarca hablaba en plan "fáctico, algo extraño dada la magnitud del desastre", según esas palabras del libro que saldrá a la venta el día 22 de septiembre, y un día después en España.
Así reaccionó el l rey Carlos III al libro
La interpretación que el conde de Spencer hace de esos hechos es que "la primera reacción debe haber sido pensar en cómo ese acontecimiento pudo librarlo para casarse con la mujer que amaba, más que sentir la pérdida de aquella a la que no amaba".
La revelación tuvo tal impacto que, en una rara salida a la prensa, un portavoz del Palacio de Buckingham indicó, a través de un comunicado, que, si bien la institución "por norma" no hace comentarios sobre libros, el rey Carlos III "es consciente de que el dolor del duelo fraternal puede nublar la razón, afectar al juicio y puede colorear la pérdida de manera que otros no reconocen, incluso años después de una así".
Las palabras del monarca llegan justo después de que el tabloide británico Daily Mail publicase el primer fragmento por adelantado de las memorias de Spencer, 'Swan Song: Diana, my sister' ('El canto del cisne: Diana, mi hermana'), sobre la vida de la fallecida princesa.
El entonces príncipe y hoy rey tuvo hoy un acto con líderes de la Inteligencia Artificial (IA) en el que pareció relajado y se refirió únicamente al ámbito profesional de la IA.