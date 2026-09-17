El hermano de Diana de Gales expone al rey Carlos III en su próximo libro

EFE. El hermano de la difunta princesa de Gales Diana Spencer cuenta en su libro de memorias aún no puesto a la venta que su exmarido, el entonces príncipe Carlos y actual rey Carlos III del Reino Unido, se refirió a la muerte de Lady Di en su primera conversación con él "como si hubiera ganado la lotería". El diario Daily Mail publica hoy un nuevo extracto de esas memorias, en el que Charles Spencer recuerda una serie de llamadas que tuvo con varios interlocutores al conocer la muerte de Diana en un accidente de coche en París: "A diferencia de otros que llamaban y que estaban estupefactos, casi incapaces de articular su pésame u ofrecer ayuda, él (Carlos) sonaba eufórico, como si hubiera ganado la lotería". En este adelanto, Spencer asegura que durante una acalorada llamada telefónica con su excuñado después de la muerte de Diana, el entonces príncipe Carlos le dijo: "No se preocupe, la olvidaremos muy pronto".

Charles Spencer se opuso a que los príncipes encabezaran el cortejo fúnebre

Spencer explica que se opuso a que los hijos de Diana, los príncipes William y Harry (entonces de 12 y 15 años), encabezasen el cortejo fúnebre de su madre a un ayudante de la fallecida reina Isabel II y fue entonces cuando recibió la llamada en la que, según relata, Carlos "perdió los papeles". "Por teléfono expresó lo que siempre he interpretado como un profundo desprecio por Diana y su horror ante el impacto que su muerte había tenido en el mundo", asegura Spencer en sus memorias. Ante las palabras del ahora monarca, el hermano de Diana le respondió que no podía creer lo que estaba oyendo y le colgó el teléfono. Y añade en otra frase que en esa conversación el hoy monarca hablaba en plan "fáctico, algo extraño dada la magnitud del desastre", según esas palabras del libro que saldrá a la venta el día 22 de septiembre, y un día después en España. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Así reaccionó el l rey Carlos III al libro