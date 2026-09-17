Cristian Castro presenta a su nueva pareja tras ruptura con Mariela Sánchez

México. Luego de una breve pausa en el amor por su ruptura con Mariela Sánchez, Cristian Castro nuevamente se encuentra feliz al estrenar noviazgo con una misteriosa y guapa mujer llamada Vanessa Ríos.

El ‘gallito feliz’ está tan enamorado que ya hizo oficial su relación en redes sociales. Sin embargo, usuarios señalaron que podría ser inteligencia artificial.

Fue a través de una publicación de redes sociales en la que finalmente se dio a conocer que el flechazo ocurrido en un concierto de Cristian Castro a mediados de este año ha dado frutos, y que el cantante ya tiene un noviazgo serio con Vanessa Ríos.