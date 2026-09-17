Cristian Castro presenta a su nueva pareja tras ruptura con Mariela Sánchez

México. Luego de una breve pausa en el amor por su ruptura con Mariela Sánchez, Cristian Castro nuevamente se encuentra feliz al estrenar noviazgo con una misteriosa y guapa mujer llamada Vanessa Ríos.
El ‘gallito feliz’ está tan enamorado que ya hizo oficial su relación en redes sociales. Sin embargo, usuarios señalaron que podría ser inteligencia artificial.
Fue a través de una publicación de redes sociales en la que finalmente se dio a conocer que el flechazo ocurrido en un concierto de Cristian Castro a mediados de este año ha dado frutos, y que el cantante ya tiene un noviazgo serio con Vanessa Ríos.
En la cuenta oficial de Ríos se publicó una instantánea en la que ambos se ven muy sonrientes, destacando la leyenda: “3 meses de nosotros, de descubrirnos y de ver cómo este amor crece cada día más mi amor”.
Como era de esperarse, la publicación de Van Ríos ya cuenta con cientos de comentarios de los internautas, algunos en los que la felicitan por esta nueva etapa al lado del intérprete y otros más en donde le piden a la guapa novia de Cristian Castro que no se ilusione, pues el cantante tiene fama de “tener el alma enamorada”.