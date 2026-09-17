Prince Royce explota: “¿Dónde está la bachata en los Latin Grammys?”

El cantante estadounidense de origen dominicano Prince Royce alzó la voz tras la publicación de las nominaciones a los Latin Grammy 2026, donde su colaboración con Romeo Santos, Better Late Than Never, quedó fuera de la lista. Más allá de la ausencia de su proyecto, lo que más le preocupa es la falta de representación de la bachata en la categoría de Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata. En sus historias de Instagram, el intérprete compartió un mensaje contundente: "Siempre entendió que los premios son subjetivos y que ningún artista tiene garantizada una nominación. Pero cuando una institución decide incluir el nombre de una cultura y de un género en una categoría, también asume la responsabilidad de conocerlos, respetarlos y representarlos". Royce subrayó que, según su análisis, en los álbumes nominados apenas un 15% corresponde a bachata:"Esto no se trata de restaurarle mérito al merengue, un género que también merece ser celebrado, respetado y protegido. Se trata de hacer una pregunta muy sencilla: si bachata está en el nombre de la categoría, ¿dónde está la representación de la bachata?".

Los nominados al Latin Grammy 2026

La lista de proyectos en la categoría incluye a Fariana, con Música Para Bailar; Manerra, con Todo Llega; Gabriel Pagán, con No Era El Plan; Covi Quintana, con Oye Eta Vaina; y Techy, con Chula. Ninguno de ellos es un álbum íntegramente de bachata. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El álbum sorpresa de Santos y Royce, lanzado en noviembre de 2025, debutó en el No. 1 de Tropical Albums y en el No. 2 de Top Latin Albums, con nueve canciones entrando simultáneamente en Hot Latin Songs. El proyecto fue considerado un éxito en la música tropical y protagonizó la portada de Billboard Español.

La respuesta de la Academia

Consultado por Billboard, Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, explicó: "Al final del día es nuestra membresía la que vota y nosotros administramos el proceso. Si por alguna razón u otra nuestra membresía no ha reconocido a estas obras, no puedo decirte cuál es. Ni estoy capacitado, ni es mi papel".

La bachata en los Latin Grammy

Romeo Santos ha recibido cuatro nominaciones en su carrera como solista y ganó su primer Latin Grammy en 2023 con Fórmula, Vol. 3. Prince Royce, por su parte, acumula 15 nominaciones sin victorias, pese a sus múltiples números uno en las listas de Billboard. A continuación, la carta completa de Prince Royce: "Siempre entendió que los premios son subjetivos y que ningún artista tiene garantizada una nominación. Pero cuando una institución decide incluir el nombre de una cultura y de un género en una categoría, también asume la responsabilidad de conocerlos, respetarlos y representarlos. Este año, al ver los proyectos nominados a mejor álbum de merengue/bachata, noté que no hay ni un solo álbum de bachata y que aproximadamente solo el 15% de la música en estos álbumes es bachata.