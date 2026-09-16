Atletas critican anuncio de Sydney Sweeney

Ciudad de México. El reciente anuncio de la plataforma de apuestas deportivas Novig, protagonizado y coproducido por la actriz estadounidense Sydney Sweeney, ha desatado una intensa ola de críticas por parte de destacadas atletas internacionales, quienes denuncian la hipersexualización del deporte femenino.

En el comercial de 58 segundos, la estrella de Euphoria (de la cual también es accionista) aparece completamente desnuda, utilizando únicamente accesorios como balones de fútbol, guantes de boxeo y raquetas de tenis para cubrir estratégicamente su cuerpo bajo el lema "Solo deporte".

Las principales quejas de las deportistas

Numerosas campeonas olímpicas y referentes del deporte de élite han alzado la voz argumentando que este enfoque publicitario representa un grave retroceso en la lucha por el reconocimiento basado en el talento, el esfuerzo y la disciplina.

Ariarne Titmus (Cuádruple campeona olímpica de natación): Expresó en sus redes sociales sentirse profundamente enfadada y calificó el anuncio como "una patada en la cara" para las mujeres que dedican su vida a perfeccionar su disciplina, cuestionando por qué se sigue monetizando el cuerpo femenino de esa manera.

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Amy Hunt (Velocista británica): Tras competir en el World Athletics Ultimate Championship, se dirigió directamente a la actriz comentando: "Sydney Sweeney, esto es lo que parece el deporte femenino", enfatizando que la realidad de las atletas consiste en "músculo, trabajo duro, sudor, sangre y lágrimas".