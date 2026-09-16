Maluma y Susana Gómez anuncian el nacimiento de su segundo hijo, Orión

Colombia. El cantante colombiano Maluma y su pareja, Susana Gómez, se convirtieron en padres por segunda vez tras el nacimiento de su hijo Orión Londoño Gómez, el pasado 14 de septiembre.

La noticia fue anunciada por el artista a través de sus redes sociales con una tierna fotografía familiar.

El pasado 10 de mayo, la pareja había anunciado el embarazo de Gómez. Posteriormente, en entrevista con Billboard, reveló que sería niño y manifestó que habían mantenido en privado la noticia durante cinco meses.

En la publicación, artistas como Thalia, Greeicy y Laura Pausini enviaron sus felicitaciones y buenos deseos en conjunto con múltiples intérpretes de la escena musical.