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Maluma y Susana Gómez anuncian el nacimiento de su segundo hijo, Orión

El cantante colombiano Maluma y su pareja, Susana Gómez, dieron la bienvenida a su segundo hijo, Orión Londoño Gómez, quien nació el pasado 14 de septiembre.

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 15:55 -
  • Redacción web
Maluma y Susana Gómez anuncian el nacimiento de su segundo hijo, Orión

Susana Gómez y Maluma en una foto de archivo.

Colombia. El cantante colombiano Maluma y su pareja, Susana Gómez, se convirtieron en padres por segunda vez tras el nacimiento de su hijo Orión Londoño Gómez, el pasado 14 de septiembre.

La noticia fue anunciada por el artista a través de sus redes sociales con una tierna fotografía familiar.

El pasado 10 de mayo, la pareja había anunciado el embarazo de Gómez. Posteriormente, en entrevista con Billboard, reveló que sería niño y manifestó que habían mantenido en privado la noticia durante cinco meses.

En la publicación, artistas como Thalia, Greeicy y Laura Pausini enviaron sus felicitaciones y buenos deseos en conjunto con múltiples intérpretes de la escena musical.

Con la llegada de Orión, la pareja ya es madre y padre de dos hijos. Su primera hija, París Londoño Gómez, nació en marzo de 2024 en Medellín, y ahora se convierte en hermana mayor.

Aunque Maluma y Susana Gómez suelen mantener su vida familiar en privado, el intérprete de Hawái ha mostrado en los últimos años una faceta más cercana a su rol de padre, compartiendo momentos íntimos con sus seguidores.

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redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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