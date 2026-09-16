Fiscal descarta pena de muerte para Nick Reiner, hijo de Rob Reiner

Los Ángeles. El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, declaró que no solicitará la pena de muerte para Nick Reiner, acusado del asesinato de sus padres, Rob y Michele Reiner, de ser declarado culpable.

De acuerdo con Los Angeles Times, Hochman aseguró que la decisión fue tomada después de analizar detenidamente el caso y hablar con la familia Reiner sobre qué resultado querían que se persiguiera en el proceso judicial.

Reiner, de 33 años, está acusado de apuñalar mortalmente a sus padres en su casa de Brentwood el 14 de diciembre de 2025.

Este se declaró inocente de dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales, que incluyen una alegación de asesinato por acecho (o "emboscada") y el uso de un arma mortal.

El hijo del director de 'When Harry Met Sally...' comparecerá esta semana ante el tribunal para una audiencia en la que el juez decidirá si las transcripciones y documentos del gran jurado, que imputó a Reiner el pasado agosto, permanecen sellados a petición de la defensa.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

De acuerdo con ABC, Hochman aseguró que los hermanos del acusado, Jake y Romy Reiner, expresaron su "fuerte deseo" de que estas permanezcan selladas, por "el trauma y daño adicionales" que podría causarles su divulgación pública.