Estefanía Villarreal reaparece y revela su estado de salud

México. Estefanía Villarreal reapareció en redes sociales tras el mensaje que compartió en su cuenta oficial de Instagram, en el que habló sobre la difícil situación emocional que atravesaba. En esta ocasión, la actriz publicó una actualización sobre cómo se encuentra y agradeció a todas las personas que han estado al pendiente de ella, tanto de su carrera como de su vida personal.

La actriz, reconocida por su participación en diversas telenovelas, especialmente por interpretar a Celina Ferrer en “Rebelde”, hizo una aclaración a través de una de sus historias de Instagram, donde aseguró que está acompañada y que se está tomando el tiempo necesario para recuperar la calma y sentirse mejor.

“No dimensioné todo lo que mi historia anterior podía generar y nunca fue mi intención alarmarlos. Es cierto que me sentí rebasada y que, por este medio, he logrado sincerarme sobre cómo me siento realmente. Gracias de corazón a quienes han estado cerquita y de tantas formas, me han hecho sentir que no estoy sola. Quiero que sepan que estoy acompañada, cuidada y tomándome el tiempo necesario para recuperar la calma y estar mejor. Gracias por estar al pendiente, por sus mensajes y por tanto cariño”, escribió la actriz.