Mañana se conocerán los nominados a los Latin Grammy

Los Ángeles (EE.UU.). La Academia Latina de la Grabación anunciará mañana a los nominados a los Latin Grammy , considerados entre los premios más prestigiosos de la música latina, con la española Rosalía , el mexicano Carín León y la banda venezolana Rawayana entre las apuestas a liderar las candidaturas principales.

Con su ambiciosa exploración de la dualidad sonora, el cuarto disco de la catalana, 'LUX', se ha consolidado como una de las principales bazas para dominar el apartado de álbum del año.

Junto a Rosalía, 'MUDA', la reinvención de la música mexicana de Carín León, y otros proyectos como '¿Dónde Es El After?', de Rawayana; 'Antes Que El Tiempo Se Vaya', del colombiano Fonseca; o la sátira sobre el agotamiento de la fama de Ca7riel & Paco Amoroso, en forma de 'Free Spirits', aspiran a caparar los focos de esta edición.

Lea: Emmy 2026: un adiós a Dolly Parton, Catherine O’Hara y Rob Reiner

Los argentinos regresarían a la contienda tras coronarse en la pasada edición, junto a Bad Bunny, como los más premiados de los Latin Grammy con 'PAPOTA', un disco en el que, precisamente, criticaban las exigencias de la industria musical.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La ceremonia de la 27.ª edición de estos premios tendrá lugar el próximo 12 de noviembre en el MGM Grand Arena de Las Vegas y, previa a la gala, la Academia llevará a cabo diversas celebraciones a lo largo de la semana.

Una de ellas corresponde al premio Persona del Año, otorgado al puertorriqueño Daddy Yankee para distinguir sus casi 30 años de carrera y su papel en el impulso del género del reguetón en el mundo.

También la española Alaska, el cantautor cubano-mexicano Francisco Céspedes, Lila Downs, Daniela Mercury y Chichí Peralta recibirán el Premio a la Excelencia Musical, que se otorga a intérpretes que, a lo largo de sus carreras, han realizado contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades.