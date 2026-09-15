'Widow's Bay' arrasa en unos Emmy que honran la partida de grandes estrellas de Hollywood

La serie de Apple TV 'Widow's Bay' arrasó el lunes en la 78º edición de los Emmy al alzarse con seis premios, que se suman a los ocho logrados en la ceremonia de los galardones creativos, en una gala que honró la memoria de estrellas de Hollywood como Dolly Parton, Rob Reiner y Catherine O'Hara. Con 14 estatuillas en total , la sátira de terror, que debutaba en esta edición, logró el premio al mejor proyecto de comedia, superando a 'Hacks', su mayor contrincante; Mientras que su protagonista, Matthew Rhys , obtuvo el Emmy al mejor actor de comedia. También arrasaron en los apartados a mejor actor y actriz de reparto, para Kate O'Flynn y Stephen Root , respectivamente, así como mejor guion y mejor dirección para una serie de comedia. Por su parte, la serie médica 'The Pitt' , la miniserie 'DTF St. Louis' y el espectáculo del Super Bowl del puertorriqueño Bad Bunny quedaron empatadas con siete galardones en total cada uno. 'The Pitt' se llevó por segundo año consecutivo el Emmy a mejor proyecto en el apartado de drama, con Noah Wyle, de nuevo, como ganador en la categoría a mejor actor, mientras que 'DTF St. Louis', de HBO , conquistó el apartado a mejor miniserie.

Jean Smart, Sally Field y Matthew Rhys hacen historia

La noche contó con varios éxitos como el de Rhys , quien se convirtió en el primer actor en la historia de los Emmy en ganar en dos categorías a mejor actor principal, tanto por ' Widow's Bay ' como por la miniserie 'The Beast in Me'. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Jean Smart ganó su quinto Emmy (y el octavo de su carrera), como la diva de la comedia Deborah Vance , convirtiéndose en la primera intérprete femenina en alzarse con un premio a mejor actriz por cada temporada de la serie de comedia 'Hacks'. Por su parte, Sally Field obtuvo el galardón a mejor actriz de una miniserie o película por 'Remarkably Bright Creatures', consolidándose como la más longeva en obtener este premio en dicha categoría. La 78º edición de los Emmy también destacó por el homenaje a la partida de grandes estrellas de Hollywood, como Parton , O'Hara y Reiner, quienes recibieron tributos en honor a su memoria por parte de varias celebridades, como Sally Field, Macaulay Culkin o Jamie Lee Curtis. Así mismo, Michael J. Fox protagonizó uno de los momentos más emotivos de la gala tras recibir el premio humanitario Bob Hope , que reconocía su labor altruista en el impulso de la investigación de la enfermedad de Parkinson.

Euphoria', 'The Bear' y 'Stranger Things' se despiden sin glorias

Algunas de las series que en otras ediciones brillaron por el impacto que generaron en la televisión durante los últimos años y que se despedían en esta edición como 'Euphoria' y 'Stranger Things', pasaron por estos premios sin pena ni gloria. Incluso de 'The Bear' se fue con las manos vacías. Su última y quinta temporada solo logró un Emmy, de los 8 a los que aspiraba, a mejor actor invitado para el fallecido Rob Reiner.

Tampoco reconocieron el talento latino