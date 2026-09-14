Un día después de sus mensajes de amor, Edwin Luna y Kimberly anuncia pausa

El cantante Edwin Luna , vocalista de La Trakalosa de Monterrey , cumplió 39 años el pasado 6 de septiembre y lo celebró con una fiesta organizada por su esposa, la modelo guatemalteca Kimberly Flores, junto a familiares y amigos cercanos.

Hasta ayer, en sus redes sociales, Kimberly Flores compartió fotografías del festejo y escribió el siguiente mensaje:

"Hoy celebro tu vida y recuerdo cuando llegué a tu fiesta de cumpleaños número 30... Éramos novios y, nueve años después, aquí seguimos, celebrando un año más de tu vida mi colochito".

Kimberly recordó que conoció a Edwin cuando estaba por cumplir 30 años y que, nueve años después, seguían celebrando juntos.

"Feliz vuelta al sol, mi amor. Que este nuevo piso esté lleno de salud, bendiciones, sueños cumplidos y muchos momentos para seguir compartiendo. Y ahora díganme... qué opinan de la última foto, cuando Edwin cumplió 30? Cómo han pasado los años!!".

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Flores llamó a Luna “mi amor” y le deseó salud, bendiciones y sueños cumplidos. Además, expresó su deseo de que continuaran viviendo nuevas experiencias juntos: “Muchos momentos para seguir compartiendo”.

En respuesta, Edwin reaccionó expresando lo siguiente: "Te amo mi vida, se pasó el tiempo tan rápido verdad. Pero siempre han Dicho que cuando se pasa así, es por que en verdad lo estás disfrutando y de esa manera han sido estos años junto a ti. Te amooo", escribió el cantante en Instagram como reacción a la dedicatoria que escribió Kimberly en el carrusel de fotos en Instagram.