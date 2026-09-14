Un día después de sus mensajes de amor, Edwin Luna y Kimberly anuncia pausa

El cantante Edwin Luna , vocalista de La Trakalosa de Monterrey , cumplió 39 años el pasado 6 de septiembre y lo celebró con una fiesta organizada por su esposa, la modelo guatemalteca Kimberly Flores, junto a familiares y amigos cercanos.
Hasta ayer, en sus redes sociales, Kimberly Flores compartió fotografías del festejo y escribió el siguiente mensaje:
"Hoy celebro tu vida y recuerdo cuando llegué a tu fiesta de cumpleaños número 30... Éramos novios y, nueve años después, aquí seguimos, celebrando un año más de tu vida mi colochito".
Kimberly recordó que conoció a Edwin cuando estaba por cumplir 30 años y que, nueve años después, seguían celebrando juntos.
"Feliz vuelta al sol, mi amor. Que este nuevo piso esté lleno de salud, bendiciones, sueños cumplidos y muchos momentos para seguir compartiendo. Y ahora díganme... qué opinan de la última foto, cuando Edwin cumplió 30? Cómo han pasado los años!!".
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Flores llamó a Luna “mi amor” y le deseó salud, bendiciones y sueños cumplidos. Además, expresó su deseo de que continuaran viviendo nuevas experiencias juntos: “Muchos momentos para seguir compartiendo”.
En respuesta, Edwin reaccionó expresando lo siguiente: "Te amo mi vida, se pasó el tiempo tan rápido verdad. Pero siempre han Dicho que cuando se pasa así, es por que en verdad lo estás disfrutando y de esa manera han sido estos años junto a ti. Te amooo", escribió el cantante en Instagram como reacción a la dedicatoria que escribió Kimberly en el carrusel de fotos en Instagram.
Una imagen de unión
Las publicaciones de ambos mostraron a la pareja unida, según las fotografías y mensajes compartidos en sus redes sociales. Para sus seguidores, los mensajes fueron interpretados como una muestra de estabilidad en su relación.
Sin embargo, apenas un día después de estas dedicatorias, Edwin Luna y Kimberly Flores sorprendieron al anunciar que pondrían una pausa en su matrimonio, tras nueve años de relación.
“Después de nueve años de compartir amor, aventuras, aprendizajes y una familia, hemos decidido hacer una pausa en nuestra relación de pareja”, explicó Luna en un comunicado difundido en Instagram.
La pareja aclaró que no se trata de un divorcio, sino de un tiempo de reflexión. Señalaron que seguirán unidos por el cariño, la amistad, el respeto y, sobre todo, por el amor hacia sus hijos.
La noticia generó sorpresa entre los seguidores, quienes apenas horas antes habían visto a la pareja dedicarse mensajes amorosos. Ahora, la atención se centra en el futuro de su relación y en la posibilidad de una reconciliación.