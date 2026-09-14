Masad Altamimi sacude La Casa de los Famosos México tras ser eliminado

La Casa de los Famosos México vivió una noche intensa con la eliminación de Masad Altamimi. El participante se convirtió en tendencia al ser anunciado como el expulsado de la semana.
Su salida sorprendió a muchos, ya que había logrado mantenerse siete semanas dentro del programa. Durante ese tiempo, Masad se ganó tanto seguidores como detractores, reflejo de su personalidad directa.
Ahora, los participantes deberán ajustar sus alianzas sin la presencia de Masad. La expectativa crece rumbo a la recta final, y el público ya empieza a perfilar a sus favoritos.
Al escuchar su nombre, mostró calma y agradeció la oportunidad de haber vivido la experiencia. Sus palabras fueron sinceras: dijo que espera que Yahir sea quien levante el trofeo al final.
Masad se despidió con calma y mostró su respaldo a Yahir
Esa declaración generó debate inmediato en redes sociales, donde los fans reaccionaron con fuerza. Dentro de la casa, sus compañeros lo despidieron con abrazos y mensajes de cariño. La producción registró algunos de sus momentos más intensos y polémicos en el programa.
En X y otras plataformas, el hashtag con su nombre se volvió tendencia en cuestión de minutos. Muchos usuarios destacaron que Masad aportó autenticidad y espontaneidad al realidad.
Otros celebraron su salida, asegurando que era momento de darle protagonismo a otros concursantes. Lo cierto es que cada eliminación cambia la estrategia de los que siguen en competencia.
"Es una gran experiencia, gracias a Televisa, a México, gracias a Latinoamérica , fue una muy grande oportunidad", comentó Masad Altamimi. Y fue en ese momento que reveló el nombre de quién quiere que gane La Casa de Los Famosos México 2026: "Por favor todo mi fandom con Yahir , quiero que Yahir gane la casa ".
La salida de Masad Altamimi confirma que en La Casa de los Famosos México nada está escrito y cada semana puede cambiar el rumbo del juego. Su despedida, cargada de gratitud y con un inesperado respaldo a Yahir , deja claro que las emociones y las lealtades siguen marcando el pulso de la competencia.
El público, por su parte, mantiene viva la expectativa de quién logrará conquistar la casa y el corazón de la audiencia.