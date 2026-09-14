Masad Altamimi sacude La Casa de los Famosos México tras ser eliminado

La Casa de los Famosos México vivió una noche intensa con la eliminación de Masad Altamimi. El participante se convirtió en tendencia al ser anunciado como el expulsado de la semana. Su salida sorprendió a muchos, ya que había logrado mantenerse siete semanas dentro del programa. Durante ese tiempo, Masad se ganó tanto seguidores como detractores, reflejo de su personalidad directa. Ahora, los participantes deberán ajustar sus alianzas sin la presencia de Masad. La expectativa crece rumbo a la recta final, y el público ya empieza a perfilar a sus favoritos. Al escuchar su nombre, mostró calma y agradeció la oportunidad de haber vivido la experiencia. Sus palabras fueron sinceras: dijo que espera que Yahir sea quien levante el trofeo al final.

Masad se despidió con calma y mostró su respaldo a Yahir