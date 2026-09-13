VIDEO: Gala Montes se rapa y presume su nuevo "look"

A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió con sus seguidores su nueva imagen desde Estados Unidos, donde se encuentra para asistir a la pelea del boxeador Ryan García , a quien públicamente se refirió como su pareja.

Esta transformación ocurre a solo unos días de su polémica y breve salida de la nueva temporada del reality show La Casa de los Famosos México.

Ciudad de México. La actriz y cantante mexicana Gala Montes ha sorprendido en redes sociales al presumir un radical cambio de look en el que se rapó los costados de la cabeza.

🚨 ¿GALA MONTES SE RAPÓ DESPUÉS DEL ESCÁNDALO EN LCDLFM? 😱 Apenas unos días después de su inesperada salida del reality —la producción aseguró que fue voluntaria, pero ella insiste en que “la sacaron”—, Gala reapareció con los laterales completamente rapados y un look que está dando muchísimo de qué hablar. 🔥 Para algunos, es una reinvención brutal; para otros, una nueva forma de mantenerse en el centro de la polémica. 👀⬇️

Estilo punk y rebelde

A diferencia de lo que muchos creían en un inicio, Gala no se afeitó toda la cabeza por completo. Optó por un corte estilo pixie con una estética alternativa, manteniendo el flequillo y la parte superior larga, pero rapando completamente los laterales de la cabeza.

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El cambio generó un enorme revuelo en plataformas digitales. Muchos internautas la compararon de inmediato con Britney Spears y su famoso rapado del año 2007, expresando división de opiniones; mientras algunos aplauden su seguridad y estilo alternativo, otros muestran preocupación por su estado tras el encierro.

Al presumir su corte, la artista aprovechó para lanzar una advertencia relajada a sus fans, pidiéndoles de broma que "no la molestaran" durante el fin de semana para poder concentrarse por completo en apoyar a Ryan García en su contienda.

Este cambio estético marca el inicio de una nueva etapa para Gala, quien prometió dar más declaraciones en sus redes sobre las verdaderas razones de su salida voluntaria (o retiro por parte de la producción) del reality show de Televisa.

Con información de El Diario MX.