Luisa Pineda, Miss Honduras Universe 2026: "Quiero representar al país de la mejor manera"

San Pedro Sula. Luego de ser coronada como la mujer más hermosa de Honduras, Luisa Pineda tomó un tiempo para conceder una breve entrevista a Diario LA PRENSA.
La beldad, quien se impuso con el título de Miss Honduras Universo 2026, expresó lo feliz que se siente por este nuevo logro y lo mucho que trabajará para representar al país cinco estrellas con mucho orgullo.
"Primero que todo muchas gracias a todos los televidentes y también y a todas las personas que se conectan, de verdad, muchísimas gracias, es un honor", expresó la representante de San Francisco de Yojoa.
"Más allá de lo gratificante y de lo lindo que es que las personas celebren el GANE, se siente también una responsabilidad, estoy tan orgullosa de llevar el nombre de mi país en el pecho, de representarlo y darle una visión diferente a todas las personas que me van a poder ver a través de un escenario... Que van a ver quiénes somos, de qué es Honduras, de qué estamos hechos también", agregó la nueva soberana.
"Nunca rendirse"
Luisa Pineda ya había participado en el Miss Honduras Universo 2025. En esa edición, compitió portando la banda de San Pedro Sula y logró destacar enormemente al clasificar como primera finalista (1st Runner Up).
Tras quedarse muy cerca de la gloria en su primer intento, decidió regresar por su revancha en la edición de Miss Honduras Universo 2026, esta vez representando al municipio de San Francisco de Yojoa. Su determinación dio frutos, ya que se consagró oficialmente como la máxima ganadora del certamen nacional.
"Nunca hay que rendirse, siempre persiguen sus sueños, traten de mejorar siempre, cada vez que uno piensa de que falló en la vida o que simplemente no pudo conseguir el objetivo que esperaba, hay siempre chances para volverlo a intentar y confiar en uno mismo", aconsejó la joven de 26 años.
Y al consultarle ¿Cuál es la expectativa ahora rumbo a Puerto Rico? ella respondió: "La expectativa, bueno, representar al país de la mejor manera, lo que pueda surgir más adelante, todo se lo dejo en las manos de Dios, pero lo primordial y lo que yo quiero hacer es prepararme para representar a Honduras de la mejor manera posible", concluyó.
La gran final de la 75ª edición de Miss Universo 2026 se llevará a cabo el martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en San Juan, Puerto Rico.