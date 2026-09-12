Luisa Pineda, Miss Honduras Universe 2026: "Quiero representar al país de la mejor manera"

San Pedro Sula. Luego de ser coronada como la mujer más hermosa de Honduras, Luisa Pineda tomó un tiempo para conceder una breve entrevista a Diario LA PRENSA.

La beldad, quien se impuso con el título de Miss Honduras Universo 2026, expresó lo feliz que se siente por este nuevo logro y lo mucho que trabajará para representar al país cinco estrellas con mucho orgullo.

"Primero que todo muchas gracias a todos los televidentes y también y a todas las personas que se conectan, de verdad, muchísimas gracias, es un honor", expresó la representante de San Francisco de Yojoa.

"Más allá de lo gratificante y de lo lindo que es que las personas celebren el GANE, se siente también una responsabilidad, estoy tan orgullosa de llevar el nombre de mi país en el pecho, de representarlo y darle una visión diferente a todas las personas que me van a poder ver a través de un escenario... Que van a ver quiénes somos, de qué es Honduras, de qué estamos hechos también", agregó la nueva soberana.