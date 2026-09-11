El público elige proyecto social representado por Miss San Pedro Sula

Claudia Canahuati, representante de San Pedro Sula, obtuvo la mayor cantidad de votos del público en la categoría de Proyecto Social en la competencia People's Choice del certamen Miss Honduras Universo 2026.

Canahuati recibió el reconocimiento por su voluntariado y representar en el certamen el proyecto social 1,000 Escuelas de Shin Fujiyama, luego del conteo de votos. Al obtener el primer lugar, garantiza un lugar en el Top 12 de semifinalistas.

El público debía votar por su candidata favorita y apoyar, de manera simultánea, su proyecto benéfico o social en el Miss Honduras Universo 2026, mediante el sistema oficial de votación de People's Choice organizado por el certamen.

De acuerdo con la dinámica de votación, parte de lo recaudado se destinará directamente a financiar el proyecto social de la candidata ganadora.

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El sistema establecía que un dólar equivale a un voto. El votante podía seleccionar la cantidad de votos que deseaba aportar, desde $1 en adelante, y completar la información bancaria solicitada para procesar el aporte mediante una tarjeta de crédito o débito.

Además de respaldar la causa benéfica, los votos de People's Choice permiten que la candidata favorita obtenga una clasificación directa al Top 12 de la competencia final.